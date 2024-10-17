Спортсменка октября: Ангелина Гончаренко (фото)

Спортсменка родилась в Москве 23 мая 1994 года. Гончаренко заинтересовалась хоккеем после того, как в детстве посетила тренировку брата.
Занималась хоккеем в спортивной школе «Орбита», после чего перешла в команду «Белые медведи», где была одной из немногих девушек в смешанном составе.
В 2013 году перешла в клуб «Агидель» из Уфы, в сезонах 2014−2018 играла за команду «Торнадо» в Женской хоккейной лиге, после чего перешла в СКИФ. По ходу сезона 2021/2022 Гончаренко перешла в нижегородское «Торпедо», за которое и выступает до сих пор.
В сезоне 2023/2024 Гончаренко сыграла за нижегородцев 36 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрала 27 (3+24) очков.