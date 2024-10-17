Спортсменка октября: Ангелина Гончаренко (фото)

В 2013 году перешла в клуб «Агидель» из Уфы, в сезонах 2014−2018 играла за команду «Торнадо» в Женской хоккейной лиге, после чего перешла в СКИФ. По ходу сезона 2021/2022 Гончаренко перешла в нижегородское «Торпедо», за которое и выступает до сих пор.