«Поразили слова этого недоумка»: Борис Майоров — о Недоманском

«Меня то не то, что удивили, а поразили просто слова этого недоумка! Я бы посоветовал ему почитать историю российского государства, СССР, историю теперешней России и хотя бы визуально узнать тех великих людей, которых вырастила наша земля, это касается и искусства, и театрального искусства, художников, композиторов, исполнителей, ученых в разных областях, государственных деятелей. Может быть, тогда он бы понял, во что он вляпался.



Это вообще удивительно не знать ничего о другой стране и по каким-то признакам сказать, что русские — примитивные люди. Я много ездил по заграницам, общался с разными людьми, работал, могу, например, сказать, что финны — люди, которые дальше своего носа ничего не видят, они газету читают, где всякую чушь пишут о России, о СССР. Это можно наполовину сказать и о других нациях», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».