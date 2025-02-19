«Цюрих» впервые за 16 лет выиграл хоккейную Лигу чемпионов

Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15, и в этом сезоне турнир отметил свой десятилетний юбилей. За это время четырежды чемпионом становилась шведская «Фрелунда» (2016, 2017, 2019, 2020), еще по одному разу турнир выигрывали шведские «Лулео» (2015) и «Регле» (2022), финские ЮП (2018) и «Таппара» (2023), а также швейцарский клуб «Женева-Серветт» (2024).