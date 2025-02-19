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«Цюрих» впервые за 16 лет выиграл хоккейную Лигу чемпионов

Швейцарский «Цюрих Лайонс» обыграл шведский «Ферьестад» (2:1) в финальном матче хоккейной Лиги чемпионов (CHL).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Daniela Porcelli/Getty Image

В составе победителей дубль оформил Свен Андригетто (18', 33'). У проигравших единственный результативный бросок в большинстве нанес Пер Ослунд (52').

«Цюрих» во второй раз в своей истории стал сильнейшей хоккейной командой Европы. В 2009 году «львы» выиграли Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале магнитогорский «Металлург» (2:2, 5:0).

Андригетто, который в сезоне-2019/20 выступал в КХЛ за омский «Авангард», был признан самым ценным игроком турнира. 31-летний швейцарец в 12 матчах турнира набрал 22 (10+12) очка.

Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15, и в этом сезоне турнир отметил свой десятилетний юбилей. За это время четырежды чемпионом становилась шведская «Фрелунда» (2016, 2017, 2019, 2020), еще по одному разу турнир выигрывали шведские «Лулео» (2015) и «Регле» (2022), финские ЮП (2018) и «Таппара» (2023), а также швейцарский клуб «Женева-Серветт» (2024).

Клубы КХЛ не участвуют в Лиге чемпионов из-за отсутствия интереса к турниру и сложностей в совмещении с календарем регулярного чемпионата. До 2020 года в турнире принимали участие белорусские клубы «Юность» и «Неман».