«Цюрих» впервые за 16 лет выиграл хоккейную Лигу чемпионов

В составе победителей дубль оформил Свен Андригетто (18', 33'). У проигравших единственный результативный бросок в большинстве нанес Пер Ослунд (52').
«Цюрих» во второй раз в своей истории стал сильнейшей хоккейной командой Европы. В 2009 году «львы» выиграли Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале магнитогорский «Металлург» (2:2, 5:0).
Андригетто, который в сезоне-2019/20 выступал в КХЛ за омский «Авангард», был признан самым ценным игроком турнира. 31-летний швейцарец в 12 матчах турнира набрал 22 (10+12) очка.
Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15, и в этом сезоне турнир отметил свой десятилетний юбилей. За это время четырежды чемпионом становилась шведская «Фрелунда» (2016, 2017, 2019, 2020), еще по одному разу турнир выигрывали шведские «Лулео» (2015) и «Регле» (2022), финские ЮП (2018) и «Таппара» (2023), а также швейцарский клуб «Женева-Серветт» (2024).
Клубы КХЛ не участвуют в Лиге чемпионов из-за отсутствия интереса к турниру и сложностей в совмещении с календарем регулярного чемпионата. До 2020 года в турнире принимали участие белорусские клубы «Юность» и «Неман».