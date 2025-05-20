Финал МХЛ, огненный матч ЧМ по хоккею, русские рвутся на Ролан Гаррос: что посмотреть сегодня

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия — Дания
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На наш взгляд, матч между Германией и Данией — один из самых интересных 20 мая. Сейчас у обеих команд по девять очков. Дания цепляется за последнее место, позволяющее ей пройти в плей-офф, потому что находится впереди по дополнительным показателям. Германия, в случае победы, сможет все же обогнать страну-соперницу и занять ее место.
В любом случае, игра обещает быть интересной, потому что на кону плей-офф чемпионата мира. В остальных матчах исход и положение в турнирных таблицах команд более стабильное.
Финал МХЛ «Спартак» — «СКА-1946»
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Российский хоккей приготовил для нас борьбу между двумя сильнейшими молодежными командами. Пятый матч — один шаг москвичей до Кубка Харламова. Петербуржцам пока удалось одержать только одну победу.
Или «Спартак» сегодня заберет главный трофей лиги, или «СКА-1946» устроит начало серьезного камбэка.
Квалификация на Ролан Гаррос. Матч с российскими теннисистками и теннисистами
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Сегодня готовится целая россыпь поединков с российскими теннисистами.
Елена Приданкина, Дарья Астахова, Анастасия Захарова, Екатерина Макарова выступят в борьбе за основную сетку Ролан Гаррос.
Среди мужчин сыграет Алибек Качмазов. Хотелось бы по итогу встреч квалификации, увидеть в основной сетке Большого шлема новые лица.