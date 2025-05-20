Финал МХЛ, огненный матч ЧМ по хоккею, русские рвутся на Ролан Гаррос: что посмотреть сегодня

На наш взгляд, матч между Германией и Данией — один из самых интересных 20 мая. Сейчас у обеих команд по девять очков. Дания цепляется за последнее место, позволяющее ей пройти в плей-офф, потому что находится впереди по дополнительным показателям. Германия, в случае победы, сможет все же обогнать страну-соперницу и занять ее место.