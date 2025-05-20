Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал МХЛ, огненный матч ЧМ по хоккею, русские рвутся на Ролан Гаррос: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника 20 мая, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия — Дания

Где смотреть: Матч ТВ, зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.

На наш взгляд, матч между Германией и Данией — один из самых интересных 20 мая. Сейчас у обеих команд по девять очков. Дания цепляется за последнее место, позволяющее ей пройти в плей-офф, потому что находится впереди по дополнительным показателям. Германия, в случае победы, сможет все же обогнать страну-соперницу и занять ее место.

В любом случае, игра обещает быть интересной, потому что на кону плей-офф чемпионата мира. В остальных матчах исход и положение в турнирных таблицах команд более стабильное.

Финал МХЛ «Спартак» — «СКА-1946»

Где смотреть: YouTube-канал МХЛ.

Российский хоккей приготовил для нас борьбу между двумя сильнейшими молодежными командами. Пятый матч — один шаг москвичей до Кубка Харламова. Петербуржцам пока удалось одержать только одну победу.

Или «Спартак» сегодня заберет главный трофей лиги, или «СКА-1946» устроит начало серьезного камбэка.

Квалификация на Ролан Гаррос. Матч с российскими теннисистками и теннисистами

Где смотреть: официальный сайт Открытого чемпионата Франции, тематические паблики во Вконтакте.

Сегодня готовится целая россыпь поединков с российскими теннисистами.
Елена Приданкина, Дарья Астахова, Анастасия Захарова, Екатерина Макарова выступят в борьбе за основную сетку Ролан Гаррос.

Среди мужчин сыграет Алибек Качмазов. Хотелось бы по итогу встреч квалификации, увидеть в основной сетке Большого шлема новые лица.