Финал МХЛ, чемпионат мира по хоккею и Единая лига ВТБ: что посмотреть сегодня

Финал МХЛ. «Спартак» — «СКА-1946»
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Шестая встреча финала МХЛ по-прежнему оставляет за командами шанс выиграть Кубок Харламова. Петербуржцы в предыдущем матче смогли приблизиться к равному счету в серии. Теперь упускать возможность сравнять «СКА-1946» точно не планирует.
Напомним, что именно петербургские хоккеисты являются действующими чемпионами КХЛ.
Чемпионат мира по хоккею ¼ финала. Матч США — Финляндия
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С 2022 года в этой паре побеждает США, однако три года назад «львы» обыграли соперника в полуфинале. В этот раз обе сборные хорошо провели групповой этап и назвать победителя встречи нельзя так явно. Вероятно, нас не ждет результативный хоккей, Финляндия показывает системный хоккей от обороны и редко ошибается на своей половине площадки. Финны не были претендентами на золото изначально, но сейчас команду никто не списывает со счетов.
½ финала Единой лиги ВТБ. «Зенит» — «Локомотив-Кубань»
Где смотреть: Okko, Кинопоиск, Матч ТВ.
Седьмой матч серии, где «Зенит» вновь примет «Локомотив-Кубань». Сегодня определится финалист этой пары, и хотя петербургские баскетболисты имеют явное преимущество перед соперниками, все же «Локо» довело эту серию до седьмой встречи. Уже в дебюте соперники продемонстрировали очень упорную и контактную, а иногда и жесткую игру.
Проигравший встретится с УНИКСом в борьбе за бронзу.