Финал МХЛ, чемпионат мира по хоккею и Единая лига ВТБ: что посмотреть сегодня

С 2022 года в этой паре побеждает США, однако три года назад «львы» обыграли соперника в полуфинале. В этот раз обе сборные хорошо провели групповой этап и назвать победителя встречи нельзя так явно. Вероятно, нас не ждет результативный хоккей, Финляндия показывает системный хоккей от обороны и редко ошибается на своей половине площадки. Финны не были претендентами на золото изначально, но сейчас команду никто не списывает со счетов.