Семьи на грани: как жены Плющенко, Ягудина и Овечкина сохраняют брак в бешеном ритме

В соцсетях их жизнь кажется идеальной: путешествия, дети, смех на кухне. Но Настя не раз рассказывала в интервью, что привыкла к «самотечности» жизни. «Порой кажется, что мы живем в аэропортах: я сегодня здесь, Саша завтра — уже в другой стране. Но для спортсмена семья — это не только поддержка на трибунах, а ежедневная рутина: кто заберет ребенка из школы, кто успеет доехать до врача между матчами и перелетами».