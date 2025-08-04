Чемпион мира по хоккею Антон Худобин завершил карьеру

«Могу сказать, что с хоккеем ты никогда не закончишь. По одной простой причине: ты будешь жить им. Как игрок я закончил с хоккеем. Пусть я не объявлял это нигде, не говорил, но я закончил. Хоккеем я живу, мне он нравится, это мое призвание. Сейчас ничем в хоккее не занимаюсь, у меня должности никакой нет. Я просто хожу, смотрю, помогаю, чем могу, детской школе “Сокол”. По прощальному матчу были разговоры, но пока я не понимаю, где и как его сделать. Я долго играл в магнитогорском “Металлурга”, сейчас живу в Красноярске, сам родом из Усть-Каменогорска, поэтому надо определиться, где это будет», — сказал Худобин в интервью YouTube-каналу «Лед».