Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем «Динамо»

Александр Овечкин получил именную золотую клюшку от хоккейного клуба «Динамо» из рук президента клуба Виктора Воронина и генерального директора бело‑голубых Сергея Сушко.
«Хоккейный клуб “Динамо” приветствует Александра Михайловича в стенах нашего стадиона. Клуб и болельщики ему благодарны, мы поздравляем его с достижением, которого он добился в прошлом сезоне и вручаем ему клюшку, чтобы он с ней дошел до цифры 1000», — передает слова Воронина «Матч ТВ».
В рамках той же церемонии чествования именной стяг Александра Овечкина был торжественно поднят под своды «ВТБ Арены». В пятницу, 22 августа, московское «Динамо» в предсезонном товарищеском матче сыграет с казанским «Ак Барсом».
В прошлом сезоне Овечкин с 897 шайбами стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).
Александр Овечкин является воспитанником «Динамо». В составе столичного клуба нападающий дебютировал на взрослом уровне в 2001 году в 16-летнем возрасте. Вместе с бело-голубыми Овечкин стал чемпионом России в 2005 году и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2012/13 Континентальной хоккейной лиги, хотя участия в плей-офф не принимал.