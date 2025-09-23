Российская хоккеистка уронила на лед электронную сигарету: видео

Во время матча одна из хоккеисток петербургской команды случайно уронила на лед электронную сигарету. Внимание арбитров на это обратила защитник «Агидели» Анна Свиридова, после чего встреча была остановлена.
Видео с этим моментом было опубликовано в официальном телеграм-канале «Агидели».
«Ни на что не намекаем, но курение вредит здоровью соперника», — сказано в подписи к видео.
Примечательно, что в ЖХЛ, в отличие от КХЛ, нет в правилах пункта о «незаконном и опасном снаряжении», поэтому провинившуюся хоккеистку после этого эпизода не удалили.
«Агидель» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата ЖХЛ, имея после трех сыгранных матчей четыре набранных очка. «Динамо-Нева» с двумя баллами идет на пятой строчке.