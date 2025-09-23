Ричмонд
Российская хоккеистка уронила на лед электронную сигарету: видео

«Агидель» дома обыграла «Динамо-Неву» (4:0) в матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Во время матча одна из хоккеисток петербургской команды случайно уронила на лед электронную сигарету. Внимание арбитров на это обратила защитник «Агидели» Анна Свиридова, после чего встреча была остановлена.

Видео с этим моментом было опубликовано в официальном телеграм-канале «Агидели».

«Ни на что не намекаем, но курение вредит здоровью соперника», — сказано в подписи к видео.

Это не первый случай в отечественном хоккее, когда на льду появляется «незаконный элемент экипировки». На прошлой неделе защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин уронил на лед фитнес-браслет, а в прошлом сезоне нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк во время матча выронил мобильный телефон.

Примечательно, что в ЖХЛ, в отличие от КХЛ, нет в правилах пункта о «незаконном и опасном снаряжении», поэтому провинившуюся хоккеистку после этого эпизода не удалили.

«Агидель» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата ЖХЛ, имея после трех сыгранных матчей четыре набранных очка. «Динамо-Нева» с двумя баллами идет на пятой строчке.