День в истории: 4 февраля 1956 года сборная СССР по хоккею впервые в истории завоевала золото Олимпиады

Советская команда подошла к Играм уже в статусе одной из сильнейших в мире: за два года до Олимпиады она дебютировала на чемпионате мира с золотом, а затем взяла серебро, уступив только канадцам. В Кортина д'Ампеццо сборная СССР прошла турнир без поражений, обыграв в том числе Канаду со счетом 2:0 и США 4:0, что стало символом смены сил в мировом хоккее.