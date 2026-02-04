День в истории: 4 февраля 1956 года сборная СССР по хоккею впервые в истории завоевала золото Олимпиады

Победа была завоевана в круговом турнире, где решающие значения имели матчи против традиционных хоккейных гегемонов из Канады и США.
Советская команда подошла к Играм уже в статусе одной из сильнейших в мире: за два года до Олимпиады она дебютировала на чемпионате мира с золотом, а затем взяла серебро, уступив только канадцам. В Кортина д'Ампеццо сборная СССР прошла турнир без поражений, обыграв в том числе Канаду со счетом 2:0 и США 4:0, что стало символом смены сил в мировом хоккее.
Успех имел значение далеко за пределами ледовой арены. Олимпийское золото по хоккею стало частью общего триумфа советской команды, уверенно выигравшей неофициальный медальный зачет зимних Игр 1956 года. Для поколения игроков, прошедших через войну и послевоенное становление спорта, этот титул стал не только спортивным, но и историческим достижением, с которого началась эпоха доминирования советского хоккея.