Грецкий обошел Овечкина по голам в чемпионате Беларуси

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Вячеслав Андрющенко (11'), Егор Мажуга (20'), Кирилл Смирнов (26') и Вячеслав Грецкий (45').
Грецкий забросил седьмую шайбу в этом сезоне Экстралиги. 29-летний белорус, у которого за плечами 171 игра в КХЛ, находится на двустороннем контракте с минским «Динамо» и в настоящий момент выступает за одну из фарм-команд «зубров» в чемпионате Беларуси.
Примечательно, что в этой встрече Грецкий встретился на льду с российским нападающим Дмитрием Овечкиным, который в декабре прошлого года подписал контракт с «Могилевым». 26-летний россиянин не сумел отметиться результативными действиями в этой встрече, проиграв тем самым голевую дуэль Грецкому.
Таким образом, в чемпионате Беларуси неожиданно образовалась «альтернативная голевая погоня Овечкина за Гретцки». На счету Грецкого 48 заброшенных шайб в 231 матче Экстралиги, в то время как у Овечкина пока один гол в 11 матчах.
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки неоднократно рассказывал, что имеет белорусские корни. Его дед по отцовской линии Терентий родился в 1892 году в деревне Огдемер Гродненской губернии, откуда в начале XX века эмигрировал в Канаду. Спустя чуть более века в Гродно родился Вячеслав Грецкий.
В феврале 2020 года Гретцки рассказывал, что Грецкий вполне может быть его родственником, поскольку именно Грецкий — его настоящая фамилия. В свою очередь, Грецкий не смог найти никаких достоверных сведений, подтверждающих его родство с легендарным канадцем.