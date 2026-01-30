Грецкий обошел Овечкина по голам в чемпионате Беларуси

Грецкий забросил седьмую шайбу в этом сезоне Экстралиги. 29-летний белорус, у которого за плечами 171 игра в КХЛ, находится на двустороннем контракте с минским «Динамо» и в настоящий момент выступает за одну из фарм-команд «зубров» в чемпионате Беларуси.