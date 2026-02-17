— Артур Ирбе — воспитанник советского хоккея, он может передать медали кому угодно. Но где бы был Артур Ирбе без Советского Союза и без тренерской школы Виктора Васильевича Тихонова, который взял его в сборную, с которой он дважды стал чемпионом мира? Напомню неблагодарной свинье Артуру Ирбе, что Виктор Васильевич Тихонов долгое время был тренером рижского «Динамо». И пусть он ответит на вопрос: где бы был латвийский хоккей без офицера советской армии Тихонова? Передавая медали, он может написать на английском, латышском или русском языке: «Эти медали передаю я, Артур Ирбе, неблагодарная свинья», — написал Губерниев в личном телеграм-канале.