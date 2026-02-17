Известный в прошлом вратарь АртурИрбе выразил готовность вернуть золотые медали ЧМ-1989 и ЧМ-1990, завоеванные со сборной СССР: «Я не храню их с гордостью».
— Артур Ирбе — воспитанник советского хоккея, он может передать медали кому угодно. Но где бы был Артур Ирбе без Советского Союза и без тренерской школы Виктора Васильевича Тихонова, который взял его в сборную, с которой он дважды стал чемпионом мира? Напомню неблагодарной свинье Артуру Ирбе, что Виктор Васильевич Тихонов долгое время был тренером рижского «Динамо». И пусть он ответит на вопрос: где бы был латвийский хоккей без офицера советской армии Тихонова? Передавая медали, он может написать на английском, латышском или русском языке: «Эти медали передаю я, Артур Ирбе, неблагодарная свинья», — написал Губерниев в личном телеграм-канале.
Артур Ирбе завершил карьеру хоккеиста в 2007 году. Голкипер известен выступлением за рижское «Динамо», а также за ряд клубов НХЛ — «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс» и «Каролина Харрикейнз». В составе «Каролины» играл в финале Кубка Стэнли в 2002 году. В 2010 году голкипер был включен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.