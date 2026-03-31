День в истории спорта: 31 марта 1971 года родился известный советский и российский хоккеист Павел Буре

Он является воспитанником спортивной школы ЦСКА, где прошел путь от детских команд до главной команды клуба. Уже в конце 1980‑х Буре заявил о себе как о суперснайпере, сочетавшем взрывной старт, мощный бросок и умение обыграть соперника один в один.
Во взрослый хоккей Павел ворвался еще подростком: в 1988 году он дебютировал за ЦСКА и в первом же матче забросил шайбу, начав отсчет своей богатой голевой карьеры. В составе армейцев он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и стал одним из лидеров легендарной связки молодежной сборной с Сергеем Федоровым и Александром Могильным. На молодежном чемпионате мира 1989 года эта тройка набрала 38 очков за 19 шайб, а Буре был признан лучшим нападающим турнира.
В начале 1990‑х Буре уехал в НХЛ, где за 12 сезонов выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он дважды становился лучшим снайпером лиги, входил в символические сборные и был включен в список 100 лучших игроков за историю НХЛ. Частые травмы колена не позволили ему завоевать Кубок Стэнли и продлить карьеру, но не помешали закрепиться в статусе одного из самых зрелищных и опасных форвардов своего времени.
Павел Буре — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпиады 1998 года и бронзовый призер Игр 2002 года. Его имя стало символом скоростного атакующего хоккея 1990‑х, а день его рождения — поводом вспомнить эпоху, когда российские нападающие покоряли НХЛ, меняя представление мира о стиле и возможностях европейских игроков.