Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Колорадо
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.30
П2
6.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
5.52
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2

День в истории спорта: 31 марта 1971 года родился известный советский и российский хоккеист Павел Буре

31 марта 1971 года родился Павел Владимирович Буре — один из самых ярких нападающих в истории советского и российского хоккея, получивший на Западе прозвище «Русская ракета» за невероятную скорость и резкость на льду.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Он является воспитанником спортивной школы ЦСКА, где прошел путь от детских команд до главной команды клуба. Уже в конце 1980‑х Буре заявил о себе как о суперснайпере, сочетавшем взрывной старт, мощный бросок и умение обыграть соперника один в один.

Во взрослый хоккей Павел ворвался еще подростком: в 1988 году он дебютировал за ЦСКА и в первом же матче забросил шайбу, начав отсчет своей богатой голевой карьеры. В составе армейцев он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и стал одним из лидеров легендарной связки молодежной сборной с Сергеем Федоровым и Александром Могильным. На молодежном чемпионате мира 1989 года эта тройка набрала 38 очков за 19 шайб, а Буре был признан лучшим нападающим турнира.

В начале 1990‑х Буре уехал в НХЛ, где за 12 сезонов выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он дважды становился лучшим снайпером лиги, входил в символические сборные и был включен в список 100 лучших игроков за историю НХЛ. Частые травмы колена не позволили ему завоевать Кубок Стэнли и продлить карьеру, но не помешали закрепиться в статусе одного из самых зрелищных и опасных форвардов своего времени.

Павел Буре — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпиады 1998 года и бронзовый призер Игр 2002 года. Его имя стало символом скоростного атакующего хоккея 1990‑х, а день его рождения — поводом вспомнить эпоху, когда российские нападающие покоряли НХЛ, меняя представление мира о стиле и возможностях европейских игроков.

