День в истории спорта: 31 марта 1971 года родился известный советский и российский хоккеист Павел Буре

Во взрослый хоккей Павел ворвался еще подростком: в 1988 году он дебютировал за ЦСКА и в первом же матче забросил шайбу, начав отсчет своей богатой голевой карьеры. В составе армейцев он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и стал одним из лидеров легендарной связки молодежной сборной с Сергеем Федоровым и Александром Могильным. На молодежном чемпионате мира 1989 года эта тройка набрала 38 очков за 19 шайб, а Буре был признан лучшим нападающим турнира.