Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
Команда из России вышла в финал чемпионата Беларуси по хоккею

Смоленский «Славутич» поборется за Кубок Президента Беларуси.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Смоленский «Славутич» одержал победу над солигорским «Шахтером» в шестом матче полуфинальной серии Экстралиги на своем льду со счетом 1:0. Единственный гол, который решил исход встречи, был забит форвардом хозяев Максимом Проскуриным на последних минутах основного времени (57:55).

Серия теперь завершилась со счетом 4−2 в пользу смоленской команды. Под руководством Ивана Усенко «Славутич» впервые в истории вышел в финал турнира. В финале соперником команды станет жлобинский «Металлург», а для «Шахтера» сезон подошел к концу.

Смоленская команда проводит свой второй сезон в Экстралиге в Беларуси. В 2017 году клуб перестал играть на профессиональном уровне из-за проблем с финансированием, но в 2024 году при поддержке местной власти и личной инициативе губернатора клуб получилось возродить.