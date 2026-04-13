Команда из России вышла в финал чемпионата Беларуси по хоккею

Смоленский «Славутич» одержал победу над солигорским «Шахтером» в шестом матче полуфинальной серии Экстралиги на своем льду со счетом 1:0. Единственный гол, который решил исход встречи, был забит форвардом хозяев Максимом Проскуриным на последних минутах основного времени (57:55).
Серия теперь завершилась со счетом 4−2 в пользу смоленской команды. Под руководством Ивана Усенко «Славутич» впервые в истории вышел в финал турнира. В финале соперником команды станет жлобинский «Металлург», а для «Шахтера» сезон подошел к концу.
Смоленская команда проводит свой второй сезон в Экстралиге в Беларуси. В 2017 году клуб перестал играть на профессиональном уровне из-за проблем с финансированием, но в 2024 году при поддержке местной власти и личной инициативе губернатора клуб получилось возродить.