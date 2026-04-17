Каменский: Горбачев уделил нам меньше внимания, чем Клинтон

«Я тогда был молодой парень, мы выиграли Олимпиаду. Когда столько народа, тебя принимает глава страны, то на его жену (Раису Горбачеву — прим. ред.) особо внимания не обращаешь. Но было такое чувство, что она женщина, которая, как говорится, его держит, не дает ему расслабиться.



Горбачев на приеме вручил медаль, пожал руку, и все. Возможно, потому что в Кремле целая делегация была, кроме хоккеистов. Внимания было мало к нам. Для сравнения, когда мы выиграли Кубок Стэнли, Билл Клинтон на приеме в Белом доме спрашивал меня, откуда я», — сказал Каменский.