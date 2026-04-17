Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

Каменский: Горбачев уделил нам меньше внимания, чем Клинтон

Бывший нападающий сборных СССР и России по хоккею Валерий Каменский в интервью ТАСС сравнил торжественные приемы у Михаила Горбачева в Кремле и у Билла Клинтона в Белом доме.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В 1988 году Каменский стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, а в 1996-м, выступая в НХЛ, завоевал Кубок Стэнли с «Колорадо».

«Я тогда был молодой парень, мы выиграли Олимпиаду. Когда столько народа, тебя принимает глава страны, то на его жену (Раису Горбачеву — прим. ред.) особо внимания не обращаешь. Но было такое чувство, что она женщина, которая, как говорится, его держит, не дает ему расслабиться.

Горбачев на приеме вручил медаль, пожал руку, и все. Возможно, потому что в Кремле целая делегация была, кроме хоккеистов. Внимания было мало к нам. Для сравнения, когда мы выиграли Кубок Стэнли, Билл Клинтон на приеме в Белом доме спрашивал меня, откуда я», — сказал Каменский.

В 1996 году Валерий Каменский стал первым россиянином, вошедшим в «Тройной золотой клуб», куда входят хоккеисты, выигравшие золото на Олимпийских играх, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли. После него в этот клуб вошли еще шесть россиян: Алексей Гусаров (1996), Вячеслав Фетисов (1997), Игорь Ларионов (1997), Александр Могильный (2000), Владимир Малахов (2000) и Павел Дацюк (2018).