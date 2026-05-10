День в истории: 10 мая 2009 года сборная России по хоккею третий раз в истории выиграла чемпионат мира

Эта победа стала для россиян третьим золотом мирового первенства и одним из самых ярких достижений в современной истории национальной сборной.
Финал получился напряженным уже с первых минут. Канадцы открыли счет усилиями Джейсона Спеццы, но россияне быстро восстановили равновесие благодаря голу Олега Сапрыкина, а во втором периоде победную шайбу забросил Александр Радулов. В воротах надежно сыграл Илья Брызгалов, отразивший 37 бросков, а сама команда снова продемонстрировала характер и умение переворачивать ход сложных матчей.
Турнир в Швейцарии россияне прошли без поражений и в очередной раз подтвердили, что вернулись в число сильнейших хоккейных держав мира. По ходу плей-офф команда несколько раз оказывалась в трудной ситуации, но каждый раз находила способ переломить игру в свою пользу. Особенно памятной стала волевая победа над сборной США в полуфинале, которая придала команде дополнительную уверенность перед решающим матчем.
Для российского хоккея этот успех имел особое значение. После долгого периода без титулов сборная снова доказала, что может выигрывать у главных соперников на главной международной сцене. А победа над Канадой в финале стала символом не только спортивного превосходства, но и нового поколения, которое сумело продолжить славные традиции советской хоккейной школы.