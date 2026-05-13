Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL

Драфт PWHL-2026 пройдет в Детройте. Из россиянок заявки на участие подали форвард «Сахалина» Оксана Братищева, ее партнер по команде защитник Нина Пирогова, защитник «Агидели» Мария Баталова, а также вратари Дарья Гредзен из «Бирюсы» и Анастасия Василенко из «Селятино».
Всего на драфт выйдут 235 хоккеисток из восьми стран.
В прошлом году на драфте PWHL были выбраны 28-летняя Анна Шохина и 28-летняя Фануза Кадирова. Шохина была задрафтована канадским клубом «Оттава Чардж» во втором раунде под общим 13-м номером, а Кадирова была выбрана в шестом раунде под 45-м номером. Обе спортсменки подписали соглашение с клубом сроком на один сезон.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата PWHL Фануза Кадирова набрала 12 (10+2) очков за 28 матчей. В активе Анны Шохиной 4 (1+3) очка за 12 игр.
«Оттава Чардж» вышла в финал плей-офф, где сыграет с командой «Монреаль Виктори». Кадирова в четырех матчах плей-офф набрала пять (2+3) очков, она лидирует в списке лучших бомбардиров.
Шохина и Кадирова стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В 2024 году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.
Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют девять команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктори», «Нью-Йорк Сиренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», «PWHL Детройт», «Сиэтл Торрент» и «Ванкувер Голденайс».