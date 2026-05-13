Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL

В прошлом году на драфте PWHL были выбраны 28-летняя Анна Шохина и 28-летняя Фануза Кадирова. Шохина была задрафтована канадским клубом «Оттава Чардж» во втором раунде под общим 13-м номером, а Кадирова была выбрана в шестом раунде под 45-м номером. Обе спортсменки подписали соглашение с клубом сроком на один сезон.