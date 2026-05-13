Гендиректор ФХР Курбатов выдвинут в Совет ИИХФ

Правление Федерации хоккея России приняло решение выдвинуть генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Выборы нового состава совета пройдут в октябре 2026 года.
В ФХР отметили большой управленческий и международный опыт Курбатова. Он принимал участие в подготовке чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге, а также курировал заявки России на проведение крупных международных турниров, включая чемпионаты мира 2016 и 2023 годов, молодежный чемпионат мира 2023 года и юниорское мировое первенство 2018 года.
Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Курбатов является одним из самых опытных управленцев в российском хоккее.
«Компетентность, стратегическое мышление и эффективность работы Курбатова известны всей хоккейной семье. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и уверены, что он сможет достойно представлять интересы российского хоккея на международной арене», — сказал Третьяк.
С 2021 года Россию в Совете ИИХФ представлял специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Третьяк поблагодарил его за работу и вклад в решение международных вопросов.
Курбатов возглавляет Федерацию хоккея России в должности генерального директора на протяжении десяти лет. Ранее он занимал руководящие посты в КХЛ и участвовал в создании Континентальной хоккейной лиги, а также запуске ВХЛ и МХЛ. Кроме того, он входит в комитет ИИХФ по соревнованиям и координации.