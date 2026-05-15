Михаил Сергачёв: «Уверен, что в Питере ажиотаж вокруг “Матча года” будет не меньше, чем в Москве!»

— Михаил, предстоящий «Матч года» станет уже третьим по счёту, и впервые он пройдёт в Санкт-Петербурге. А с чего всё началось? Как изначально возникла идея проведения такого матча?

— Началось всё с того, что я сломал ногу и проходил реабилитацию в Нью-Йорке. У меня тогда появилось больше свободного времени, и я стал думать: какими благотворительными делами я мог бы позаниматься, что полезного за это время сделать. И пришла идея организовать такой матч. Артемий Панарин уже на тот момент устраивал благотворительные игры, провел даже два матча. Правда, они были более камерными по размаху. И я решил позвонить Артемию, предложил ему объединить наши усилия и вместе сделать такой классный проект. А уже Тёма сказал: «А позвони Овечкину, давайте втроём всё организуем!». Так и родился «Матч года». Можно сказать, что идея «Матча года» принадлежит Панаре, а мы с Саней её чуть-чуть докрутили (улыбается).