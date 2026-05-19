Кольцо тренера сборной США продали за 549 тысяч долларов

Кольцо бывшего главного тренера сборной США по хоккею Херба Брукса было продано на аукционе за 549 тысяч долларов. Об этом сообщает ESPN.
Брукс возглавлял американскую команду на Олимпиаде-1980, где сборная США сенсационно победила команду СССР со счетом 4:3 в матче, вошедшем в историю как «Чудо на льду».
Поскольку тренерам не вручали олимпийские медали, кольцо стало единственной официальной наградой Брукса за победу на Играх. Украшение выполнено из 10-каратного золота и инкрустировано пятью бриллиантами.
На одной стороне кольца выгравированы имя тренера и логотип Олимпиады-1980, а на другой — результаты матчей против СССР и Финляндии.
Ранее кольцо уже выставлялось на аукцион в 2015 году и было выкуплено братом тренера Дэвидом Бруксом за 113 тысяч долларов. В 2026 году реликвия вновь появилась на торгах.
Херб Брукс был включен в Зал хоккейной славы США в 1990 году, а в 1999-м — в Зал славы Международной федерации хоккея. Тренер погиб в автокатастрофе в 2003 году.