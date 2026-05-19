Кольцо тренера сборной США продали за 549 тысяч долларов

Награда Херба Брукса, приведшего сборную США к «Чуду на льду» на Олимпиаде-1980, ушла с аукциона за рекордную сумму.

Источник: Reuters

Кольцо бывшего главного тренера сборной США по хоккею Херба Брукса было продано на аукционе за 549 тысяч долларов. Об этом сообщает ESPN.

Брукс возглавлял американскую команду на Олимпиаде-1980, где сборная США сенсационно победила команду СССР со счетом 4:3 в матче, вошедшем в историю как «Чудо на льду».

Поскольку тренерам не вручали олимпийские медали, кольцо стало единственной официальной наградой Брукса за победу на Играх. Украшение выполнено из 10-каратного золота и инкрустировано пятью бриллиантами.

На одной стороне кольца выгравированы имя тренера и логотип Олимпиады-1980, а на другой — результаты матчей против СССР и Финляндии.

Ранее кольцо уже выставлялось на аукцион в 2015 году и было выкуплено братом тренера Дэвидом Бруксом за 113 тысяч долларов. В 2026 году реликвия вновь появилась на торгах.

Херб Брукс был включен в Зал хоккейной славы США в 1990 году, а в 1999-м — в Зал славы Международной федерации хоккея. Тренер погиб в автокатастрофе в 2003 году.