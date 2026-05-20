Матч «Спартака» и «Локо» в финале МХЛ закончился массовой дракой

Потасовка началась в концовке встречи после победной шайбы «Локо», когда один из игроков ярославского клуба подошёл к вратарю «Спартака». Одновременно на льду произошли несколько драк между хоккеистами. Медицинская помощь потребовалась нападающему «Локо» Роману Лутцеву, которого под руки отвели в раздевалку.