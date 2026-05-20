Матч «Спартака» и «Локо» в финале МХЛ закончился массовой дракой

Четвёртый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским «Локо» и московским «Спартаком» завершился массовой дракой. Встреча прошла в Москве и закончилась победой «Локо» в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии до четырёх побед стал 2−2.
Потасовка началась в концовке встречи после победной шайбы «Локо», когда один из игроков ярославского клуба подошёл к вратарю «Спартака». Одновременно на льду произошли несколько драк между хоккеистами. Медицинская помощь потребовалась нападающему «Локо» Роману Лутцеву, которого под руки отвели в раздевалку.
По итогам эпизода удаления получили игроки «Спартака» Иван Гаврилов, Данил Кочуров, Силантий Кожушко и Юрий Иванов, а также Геннадий Чалый и Андрей Елезов из «Локо». Юрий Иванов также получил дисциплинарный штраф.
Пятый матч противостояния состоится 22 мая в Ярославле.