Клуб с россиянкой «Оттава» проиграл в финале PWHL

Встреча прошла на домашней арене «Оттавы Чардж». В составе победителей шайбы забросили Хэйли Скамурра, Лина Юнгблем, дубль на счету Эбби Роке.
В составе «Оттавы Чардж» выступают две российские хоккеистки — Фануза Кадирова и Анна Шохина. В финальном матче Кадирова провела на льду более 18 минут и не отметилась результативными действиями. Всего в плей-офф на счету 28-летней россиянки 5 (2 + 3) очков в восьми матчах. Она завершила турнир на пятом месте в списке бомбардиров.
«Монреаль» выиграл серию до трех побед со счетом 3−1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Уолтера. «Оттава» второй год подряд проиграла в финале PWHL.
В прошлом году на драфте PWHL Шохина была задрафтована «Оттавой Чардж» во втором раунде под общим 13-м номером, а Кадирова была выбрана в шестом раунде под 45-м номером. Обе спортсменки подписали соглашение с канадским клубом сроком на один сезон.
Фануза Кадирова и Анна Шрхина стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В 2024 году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.
Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют девять команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктори», «Нью-Йорк Сиренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», «PWHL Детройт», «Сиэтл Торрент» и «Ванкувер Голденайс».