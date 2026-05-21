Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
13.25
X
8.50
П2
1.17
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
25.00
П2
50.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.95
П2
2.75
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.03
X
41.00
П2
50.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Дания
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.49
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Вегас
4
П1
X
П2

Клуб с россиянкой «Оттава» проиграл в финале PWHL

Клуб профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Оттава Чардж» проиграл «Монреаль Виктори» в четвертом матче серии финала плей-офф PWHL.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Встреча прошла на домашней арене «Оттавы Чардж». В составе победителей шайбы забросили Хэйли Скамурра, Лина Юнгблем, дубль на счету Эбби Роке.

В составе «Оттавы Чардж» выступают две российские хоккеистки — Фануза Кадирова и Анна Шохина. В финальном матче Кадирова провела на льду более 18 минут и не отметилась результативными действиями. Всего в плей-офф на счету 28-летней россиянки 5 (2 + 3) очков в восьми матчах. Она завершила турнир на пятом месте в списке бомбардиров.

«Монреаль» выиграл серию до трех побед со счетом 3−1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Уолтера. «Оттава» второй год подряд проиграла в финале PWHL.

В прошлом году на драфте PWHL Шохина была задрафтована «Оттавой Чардж» во втором раунде под общим 13-м номером, а Кадирова была выбрана в шестом раунде под 45-м номером. Обе спортсменки подписали соглашение с канадским клубом сроком на один сезон.

Фануза Кадирова и Анна Шрхина стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В 2024 году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.

Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют девять команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктори», «Нью-Йорк Сиренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», «PWHL Детройт», «Сиэтл Торрент» и «Ванкувер Голденайс».