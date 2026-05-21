Клуб с россиянкой «Оттава» проиграл в финале PWHL

В составе «Оттавы Чардж» выступают две российские хоккеистки — Фануза Кадирова и Анна Шохина. В финальном матче Кадирова провела на льду более 18 минут и не отметилась результативными действиями. Всего в плей-офф на счету 28-летней россиянки 5 (2 + 3) очков в восьми матчах. Она завершила турнир на пятом месте в списке бомбардиров.