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Михаил Сергачев рассказал про новый формат «Матча года» на ПМЭФ

Один из организаторов «Матча года 2026. Все звезды хоккея» хоккеист Михаил Сергачёв стал участником дискуссии спортивной панели «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Рассказывая про «Матч года», который состоится 25 июля на «СКА Арене», Сергачёв отметил, что такие мероприятия объединяют спорт, благотворительность, публику и спонсоров. За предыдущие два матча было собрано 40 млн руб, и планируется развиваться в этом направлении и привлекать максимум ресурсов. В этом году благотворительный чек ожидается на сумму на 50 млн рублей. При этом стоимость организации «Матча года» составляет 200 млн рублей.

«Мы понимаем, что российский спорт сейчас находится в изоляции, и для зрителей наш матч — это единственная возможность увидеть на льду звезд мирового хоккея. Мы трансформируем проект для большего интереса, поэтому в этому году у нас — обновленный формат. Идет работа над улучшением спортивной части: введение генеральных менеджеров команд и смешанные составы. Расширяем географию и идем в регионы, начали с Санкт-Петербурга и хотим каждый год проводить матч в новом городе. Также есть задумка расширить географию участников команд и приглашать в будущем не только российских звезд хоккея. Мы поддерживаем идею проведения матчей с командами других стран на высшем уровне. Хоккей объединяет! И этим летом он объединит лучших российских хоккеистов на “Матче года”», — раскрыл подробностям будущего события Михаил Сергачёв.