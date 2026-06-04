Михаил Сергачев рассказал про новый формат «Матча года» на ПМЭФ

«Мы понимаем, что российский спорт сейчас находится в изоляции, и для зрителей наш матч — это единственная возможность увидеть на льду звезд мирового хоккея. Мы трансформируем проект для большего интереса, поэтому в этому году у нас — обновленный формат. Идет работа над улучшением спортивной части: введение генеральных менеджеров команд и смешанные составы. Расширяем географию и идем в регионы, начали с Санкт-Петербурга и хотим каждый год проводить матч в новом городе. Также есть задумка расширить географию участников команд и приглашать в будущем не только российских звезд хоккея. Мы поддерживаем идею проведения матчей с командами других стран на высшем уровне. Хоккей объединяет! И этим летом он объединит лучших российских хоккеистов на “Матче года”», — раскрыл подробностям будущего события Михаил Сергачёв.