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Фетисов рассказал о проведении матча легенд хоккея России и США

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов станет капитаном российской команды на товарищеском матче между Россией и США, который пройдет 1 июля.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«У нас слишком много общих побед, общие наши имена на Кубке Стэнли, общие болельщики. Мне кажется, это будет еще более значимым событием, когда легенды и ветераны хоккея обеих стран найдут возможность сыграть. Мы ведем переговоры уже достаточно давно и надеюсь, придем к решению и сыграем», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил на ПМЭФ, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США.

Со стороны России команда выйдет под названием «Красная Машина», капитаном российской команды будет Вячеслав Фетисов, сообщили организаторы матча. Тренером российских хоккеистов станет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. В состав команды войдут известные российские хоккеисты, представители бизнес кругов, деятели культуры, в том числе певец Ильдар Абдразаков и музыкант Игорь Бутман.