Фетисов рассказал о проведении матча легенд хоккея России и США

«У нас слишком много общих побед, общие наши имена на Кубке Стэнли, общие болельщики. Мне кажется, это будет еще более значимым событием, когда легенды и ветераны хоккея обеих стран найдут возможность сыграть. Мы ведем переговоры уже достаточно давно и надеюсь, придем к решению и сыграем», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил на ПМЭФ, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США.
Со стороны России команда выйдет под названием «Красная Машина», капитаном российской команды будет Вячеслав Фетисов, сообщили организаторы матча. Тренером российских хоккеистов станет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. В состав команды войдут известные российские хоккеисты, представители бизнес кругов, деятели культуры, в том числе певец Ильдар Абдразаков и музыкант Игорь Бутман.