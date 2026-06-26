Фетисов рассказал о проведении матча легенд хоккея России и США

«У нас слишком много общих побед, общие наши имена на Кубке Стэнли, общие болельщики. Мне кажется, это будет еще более значимым событием, когда легенды и ветераны хоккея обеих стран найдут возможность сыграть. Мы ведем переговоры уже достаточно давно и надеюсь, придем к решению и сыграем», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».