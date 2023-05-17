IJF извинилась за ошибку, которая лишила россиянина победы на ЧМ по дзюдо

Финал в весовой категории свыше 100 кг завершился победой француза. Судьбу золота решил всего один прием, проведенный Ринером на четвертой минуте дополнительного времени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V4I5VmmnQtY" title="gold RINER TEDDY vs TASOEV INAL" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу схватки 25-летнему россиянину не засчитали проведенную контратаку. Тасоев заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков россиянину.

«Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что такого рода действия должны засчитываться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо. Мы постоянно работаем над улучшением системы судейства, чтобы добиться максимальной прозрачности и честности, и после каждой Олимпиады мы анализируем и реформируем все те аспекты судейства, которые необходимо улучшить», — сказано в сообщении.