IJF извинилась за ошибку, которая лишила россиянина победы на ЧМ по дзюдо

Финал в весовой категории свыше 100 кг завершился победой француза. Судьбу золота решил всего один прием, проведенный Ринером на четвертой минуте дополнительного времени.
По ходу схватки 25-летнему россиянину не засчитали проведенную контратаку. Тасоев заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков россиянину.
«Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что такого рода действия должны засчитываться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо. Мы постоянно работаем над улучшением системы судейства, чтобы добиться максимальной прозрачности и честности, и после каждой Олимпиады мы анализируем и реформируем все те аспекты судейства, которые необходимо улучшить», — сказано в сообщении.
Чемпионат мира по дзюдо проходил в Дохе с 7 по 14 мая. Российские спортсмены были допущены до турнира в нейтральном статусе и сумели завоевать две медали. Помимо Тасоева с медалью уехал россиянин Арман Адамян, завоевавший золото в весовой категории до 100 кг.