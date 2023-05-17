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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

IJF извинилась за ошибку, которая лишила россиянина победы на ЧМ по дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) принесла извинения за судейскую ошибку, допущенную в финальном матче чемпионата мира по дзюдо, в котором боролись французский спортсмен Тедди Ринер и россиянин Инал Тасоев. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

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Финал в весовой категории свыше 100 кг завершился победой француза. Судьбу золота решил всего один прием, проведенный Ринером на четвертой минуте дополнительного времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу схватки 25-летнему россиянину не засчитали проведенную контратаку. Тасоев заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков россиянину.

«Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что такого рода действия должны засчитываться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо. Мы постоянно работаем над улучшением системы судейства, чтобы добиться максимальной прозрачности и честности, и после каждой Олимпиады мы анализируем и реформируем все те аспекты судейства, которые необходимо улучшить», — сказано в сообщении.

Чемпионат мира по дзюдо проходил в Дохе с 7 по 14 мая. Российские спортсмены были допущены до турнира в нейтральном статусе и сумели завоевать две медали. Помимо Тасоева с медалью уехал россиянин Арман Адамян, завоевавший золото в весовой категории до 100 кг.

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