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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпиона мира по рукопашному бою задержали с наркотиками в Москве

Чемпиону мира по рукопашному бою Мовсару Баймасханову грозит уголовное дело.

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Как отмечает источник, ночью 1 июня сотрудники ДПС остановили на улице в Пресненском районе Москвы такси, в котором ехал спортсмен. Сотрудники дорожной полиции провели досмотр, в результате которого нашли у Баймасханова сверток с неизвестным веществом. Спортсмена задержали и доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было выявлено, что в пакете оказались наркотики.

Мовсару Баймасханову 29 лет. В 2021-м он стал чемпионом мира по рукопашному бою на турнире, проходившем в Узбекистане. Этот титул спортсмен добавил к остальным, он пятикратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Мира по рукопашному бою 2017 года, чемпион Европы 2018−2020 годов, чемпион Мира 2019 года.

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