Чемпиона мира по рукопашному бою задержали с наркотиками в Москве

Как отмечает источник , ночью 1 июня сотрудники ДПС остановили на улице в Пресненском районе Москвы такси, в котором ехал спортсмен. Сотрудники дорожной полиции провели досмотр, в результате которого нашли у Баймасханова сверток с неизвестным веществом. Спортсмена задержали и доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было выявлено, что в пакете оказались наркотики.

Мовсару Баймасханову 29 лет. В 2021-м он стал чемпионом мира по рукопашному бою на турнире, проходившем в Узбекистане. Этот титул спортсмен добавил к остальным, он пятикратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Мира по рукопашному бою 2017 года, чемпион Европы 2018−2020 годов, чемпион Мира 2019 года.