Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой Зеландии

«Может ли Бондарева еще выступить за сборную Новой Зеландии? На данном этапе мы приглашаем Елену с показательными мастер-классами, будем изучать тонкости спортивного самбо, тактику встречи, борьбу в партере. Задача заинтересовать наших борцов выступать по такому новому для них спорту — борьбе самбо», — сказал Сергей Пермитин.