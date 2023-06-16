Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой Зеландии
Пятикратная чемпионка мира по самбо Елена Бондарева будет сотрудничать со сборной Новой Зеландии.
Пятикратная чемпионка мира по самбо Елена Бондарева будет сотрудничать со сборной Новой Зеландии.
Президент Федерации самбо Новой Зеландии Сергей Пермитин рассказал изданию «Газета.Ru», что российская самбистка Елена Бондарева будет работать с новозеландской сборной.
«Может ли Бондарева еще выступить за сборную Новой Зеландии? На данном этапе мы приглашаем Елену с показательными мастер-классами, будем изучать тонкости спортивного самбо, тактику встречи, борьбу в партере. Задача заинтересовать наших борцов выступать по такому новому для них спорту — борьбе самбо», — сказал Сергей Пермитин.
38-летняя Елена Бондарева является пятикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.