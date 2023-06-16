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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой Зеландии

Пятикратная чемпионка мира по самбо Елена Бондарева будет сотрудничать со сборной Новой Зеландии.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации самбо Новой Зеландии Сергей Пермитин рассказал изданию «Газета.Ru», что российская самбистка Елена Бондарева будет работать с новозеландской сборной.

«Может ли Бондарева еще выступить за сборную Новой Зеландии? На данном этапе мы приглашаем Елену с показательными мастер-классами, будем изучать тонкости спортивного самбо, тактику встречи, борьбу в партере. Задача заинтересовать наших борцов выступать по такому новому для них спорту — борьбе самбо», — сказал Сергей Пермитин.

38-летняя Елена Бондарева является пятикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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