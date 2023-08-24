В Екатеринбурге иранскую дзюдоистку не пустили на татами из-за хиджаба

«Иранская дзюдоистка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб перед выходом на татами. В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — заявили в пресс-службе фестиваля.
Марзие была одной из четырех участниц, заявленных в весовую категорию свыше 78 кг. Золото фестиваля завоевала россиянка Элис Старцевой, серебро — ее соотечественнице Ольге Михеевой. Бронзовые награды достались Марзие и кубинской дзюдоистке Элизарде Суарес Наомис.