Винер — о дзюдоистах в нейтральном статусе на ОИ: Это их право

Ранее стало известно, что дзюдоисты Арман Адамян, Инал Тасоев и Мадина Таймазова набрали рейтинговые очки, необходимые для выступления на Олимпиаде-2024. МОК допускает россиян в индивидуальном порядке под нейтральным флагом.

«Наш президент уже сказал, что каждый сам решает по поводу участия в Олимпиаде. Мы отказались выступать без флага. Если дзюдоисты хотят участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, то это их право», — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).