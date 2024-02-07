Винер — о дзюдоистах в нейтральном статусе на ОИ: Это их право
Ирина Винер высказалась о возможном участии российских дзюдоистов в Олимпиаде.
Ирина Винер высказалась о возможном участии российских дзюдоистов в Олимпиаде.
Ранее стало известно, что дзюдоисты Арман Адамян, Инал Тасоев и Мадина Таймазова набрали рейтинговые очки, необходимые для выступления на Олимпиаде-2024. МОК допускает россиян в индивидуальном порядке под нейтральным флагом.
«Наш президент уже сказал, что каждый сам решает по поводу участия в Олимпиаде. Мы отказались выступать без флага. Если дзюдоисты хотят участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, то это их право», — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).
Арман Адамян и Инал Тасоев являются чемпионами мира 2023 года и чемпионами Европы 2021 года. Мадина Таймазова — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.