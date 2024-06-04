Федерация дзюдо России назвала спортсменов, которые поедут на ОИ

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, чемпион мира 2023 года по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг) включены в список спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Помимо Тасоева и Таймазовой, в него включены Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90), Матвей Каниковский (до 100 кг), Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

На прошлых Олимпийских играх в Токио спортсмены из России завоевали три бронзовые медали. Помимо Мадины Таймазовой, медали получили Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).