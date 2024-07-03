Храмцов — об Олимпиаде: Как можно лишать мечты из-за паспорта?

— Как ты обо всем узнал?

— У нас завершился плотный сбор в Кисловодске, там спокойно готовились. Вернулся домой. И на второй день звонят из какого-то СМИ: «Максим, хотели бы услышать комментарий». Я удивился, какой еще комментарий? «Вы что, не читаете новости? Вас не допустили на Олимпийские игры».



Я положил трубку, зашел в интернет — и сразу увидел интервью нашего главного тренера о письме с недопуском. Это была суббота. На пару дней взял паузу, а в понедельник мы созвонились с тренером, и он подтвердил, что мы никуда не едем.

— Жесть?

— Мягко говоря, расстроился. Мне уже 26, а тхэквондо не особенно возрастной вид спорта. В моей весовой категории пик — как раз 23−27 лет. Хотелось бы реализоваться, время идет. Несколько успокаивает, что мы успели попасть на прошлые Олимпийские игры — и золото оттуда уже есть. Одновременно с этим тяжело от мысли, что все это время я работал зря. Это же теперь уйдет в никуда. Для спортсмена главное — Олимпиада. Чемпионаты Европы и даже мира — это не то.

— Разочарование — подходящее под эту ситуацию слово?

— Я не понимаю, как можно отстранить спортсмена просто потому, что он русский. Как лишать мечты из-за паспорта?



Я шел к этому всю жизнь. И заслуженно отобрался на эту Олимпиаду. На квалификационном турнире в финале мне в первом раунде сломали челюсть и отправили в глубокий нокдаун…

— Да ладно?

— Но я так хотел, что сумел собраться, вытащил второй и третий раунды — и победил. Вот так мне досталась олимпийская лицензия. А потом ее хлоп — и забрали. Просто так, — приводит слова Храмцова Sports.ru.

Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 килограмм, также он является двукратным чемпионом Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.