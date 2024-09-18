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IJF объяснила дисквалификацию перекрестившегося на ОИ дзюдоиста

Международная федерация дзюдо (IJF) подтвердила дисквалифация серба Неманьи Майдова за демонстрацию религиозного жеста на Олимпийских играх в Париже.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Steph Chambers/Getty Images

«Неманья Майдов был наказан в результате дисциплинарной процедуры, инициированной в соответствии с дисциплинарным кодексом IJF, за инциденты, зафиксированные во время его выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию четкого религиозного знака при выходе на игровое поле, отказ поклониться сопернику в конце состязания, что является нарушением кодекса этике федерации, и снятие дзюдоги на игровом поле», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте IJF.

Накануне чемпион мира 2017 года в весовой категории до 90 кг сообщил, что был отстранен за нарушение религиозного кодекса после того, как перекрестился перед началом поединка на Олимпиаде в столице Франции. Перед схваткой ⅛ финала против представителя Греции Федору Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований. Уроженец Северной Осетии Целиди победил в поединке и в итоге завоевал бронзовую медаль.

В заявлении IJF говорится, что у Майдов ранее уже нарушал этический кодекс IJF.

«Наши правила, касающиеся демонстрации религиозных или иных знаков, строго относятся к игровому полю, которое является местом, предназначенным исключительно для дзюдо, и где демонстрируются только знаки и правила, относящиеся к дзюдо, в равной степени для всех. IJF не запрещает практики религии или религиозные знаки за пределами игрового поля, поскольку уважаем индивидуальную свободу каждого члена нашего сообщества», — сообщается на официальном сайте Международной федерации дзюдо.