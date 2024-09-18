IJF объяснила дисквалификацию перекрестившегося на ОИ дзюдоиста

«Неманья Майдов был наказан в результате дисциплинарной процедуры, инициированной в соответствии с дисциплинарным кодексом IJF, за инциденты, зафиксированные во время его выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию четкого религиозного знака при выходе на игровое поле, отказ поклониться сопернику в конце состязания, что является нарушением кодекса этике федерации, и снятие дзюдоги на игровом поле», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте IJF.