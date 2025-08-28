Ричмонд
Российский дзюдоист завоевал золото юношеского чемпионата мира

Российский дзюдоист Рахим Хамхоев завоевал золото на юношеском чемпионате мира в столице Болгарии Софии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Администрация г. Назрань

В финале в весовой категории до 66 кг Хамхоев победил представителя Казахстана Жилкайдара Мухаммадали. Бронзовые медали достались россиянину Муслиму Котиеву и еще одному казахстанцу Ролану Каиргали.

Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет проходит с 27 по 30 августа.

После двух дней соревнований в активе российских дзюдоистов четыре медали — по две золотые и бронзовые. В пятницу, 28 августа, юноши поборются в весовых категориях до 73 и 81 кг, девушки — в дивизионах до 57 и 63 кг.

Сборную России в мужской половине турнира представят Атхан Бичоев (до 73 кг), вице-чемпион Европы-2025 Тимур Алиев и Рамазан Хидиров (оба — до 81 кг). В женских весах выступят бронзовая медалистка Евро-2025 Екатерина Жданова, Анастасия Белова (обе — до 57 кг) и двукратная чемпионка Европы Айшат Алиева (до 63 кг).

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.