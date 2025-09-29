Совместные тренировки: как Скала, Уильямс и Бекхэм занимаются спортом с детьми

Зал в его доме превратился в пространство не только для спорта, но и для семейных игр. В соцсетях можно увидеть, как дочери подбадривают его, забираются к нему на спину во время отжиманий или просто сидят рядом с игрушками, пока он выполняет силовую работу. Эти моменты быстро становятся вирусными: фанаты отмечают, что даже в жестком тренировочном режиме Джонсон остается любящим отцом, а спорт для него — это еще и про семью.