Совместные тренировки: как Скала, Уильямс и Бекхэм занимаются спортом с детьми

Эти звезды превращают спорт в игру, берут на тренировки детей и показывают: зарядка с родителями — лучший фитнес для всей семьи.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Дэвид Бекхем, который часто занимается спортом со своими детьми, на официальном мероприятии
Некоторые звезды превращают тренировки в игру, чтобы приучить детей к занятиям спортомИсточник: Legion-Media

Совместные тренировки знаменитостей с детьми давно стали трендом в соцсетях. Для одних это способ передать любовь к спорту, для других — просто время, проведенное вместе. Фанаты следят за такими героями с особым интересом: кадры с залов и кортов доказывают, что дисциплина и привычки формируются с детства, особенно когда пример подает сам родитель.

Дуэйн «Скала» Джонсон: зал в компании дочерей

Дуэйн Скала Джонсон, который посещает зал с дочерьми, на тренировках
Дуэйн «Скала» Джонсон иногда посещает зал с дочерьмиИсточник: Соцсети

До Голливуда Джонсон был звездой рестлинга в WWE и прославился как один из самых харизматичных атлетов мира. Спорт всегда был его образом жизни, и даже после завершения карьеры он сохранил привычку тренироваться каждый день. Его день начинается еще до рассвета — «Скала» нередко выходит в зал в 4−5 утра, чтобы успеть потренироваться до съемок или деловых встреч.

У Джонсона три дочери. Старшей, Симоне, уже 22 года — она пошла по стопам отца и выступает в рестлинге. А младшие — Жасмин (8 лет) и Тиана (5 лет) — его частые спутницы в зале. В соцсетях Джонсона можно увидеть, как девочки повторяют за ним простые движения: приседания, растяжку или упражнения с резинками, пока он работает со штангой. Иногда они сидят у него на спине во время отжиманий — сам Джонсон шутит, что такой «дополнительный вес» полезнее любых блинов на штанге.

Зал в его доме превратился в пространство не только для спорта, но и для семейных игр. В соцсетях можно увидеть, как дочери подбадривают его, забираются к нему на спину во время отжиманий или просто сидят рядом с игрушками, пока он выполняет силовую работу. Эти моменты быстро становятся вирусными: фанаты отмечают, что даже в жестком тренировочном режиме Джонсон остается любящим отцом, а спорт для него — это еще и про семью.

Серена Уильямс и ее тренировки с дочкой Олимпией

Серена Уильямс со своими дочерьми
Серена Уильямс берет Олимпию на корты, превращая тренировки в семейную игруИсточник: Соцсети

Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году, но теннис по-прежнему остается частью ее повседневной жизни. Теперь на кортах рядом с ней часто появляется дочь Олимпия, которой 6 лет. Девочка растет в атмосфере спорта: Серена берет ее на тренировки, где они вместе делают разминку, растягиваются и пробуют игровые элементы.

В соцсетях Серены можно найти трогательные видео, где Олимпия в теннисной юбке повторяет за мамой ее движения. Подписчики отмечают: в этих роликах нет ни капли строгости — только радость и игра. Сама Уильямс говорит, что не настаивает на том, чтобы дочь шла в спорт, но хочет, чтобы физическая активность стала для нее такой же естественной частью жизни, как для всей семьи.

Эти семейные выходы на корт стали символом нового этапа в жизни спортсменки. Для Серены это способ проводить время с ребенком и делиться тем, что всегда было ее страстью, а для поклонников — вдохновляющий пример того, как спорт может объединять поколения.

Дэвид Бекхэм: футбол и фитнес вместе с детьми

Дэвид Бекхэм с детьми
Бекхэм делится с детьми футбольными и фитнес-привычками, превращая спорт в семейное времяИсточник: Соцсети

После завершения профессиональной карьеры Дэвид Бекхэм продолжает жить спортом, вовлекая в него всю семью. Сыновья Бруклин, Ромео и Круз часто выходят с ним на поле: старшие предпочитают полноценные матчи, а младший Круз — отрабатывает удары и финты под руководством отца. Бекхэм регулярно публикует фото и видео с их тренировок, показывая, что спортивный дух в семье не угасает.

Отдельное внимание он уделяет дочери Харпер. Несмотря на то, что девочке всего 14 лет, она уже участвует в легких пробежках и пробует футбольные упражнения. Дэвид показывает ей базовые элементы, и это выглядит не как строгая тренировка, а как игра, которая приучает к движению. В одном из интервью он отмечал, что для него важно, чтобы дети видели в спорте радость, а не обязанность.

Фанаты отмечают, что совместные тренировки помогают Бекхэму сохранить связь с детьми, несмотря на его плотный график бизнес-проектов и поездок. А для поклонников его семьи это еще и наглядный пример: спорт может быть способом общения и поддержания близости, а не только профессиональной карьерой.