Украинская спортсменка выгнала россиянок с пьедестала на ЧЕ

Соревнования проходили с 28 по 31 мая. 16-летняя спортсменка стала чемпионкой среди юниоров (до 17 лет) в весовой категории 62 кг. Остальные призовые места заняли российские спортсменки — Валерия Пьянникова стала второй, а Елизавета Антохина и Арина Тихонова разделили третье место.
Спустя почти неделю после соревнований Мальчевская опубликовала в соцсетях видео под композицию «Забудь печаль» в исполнении народного артиста УССР Василия Зинкевича, на котором она стоит на верхней ступени пьедестала, в то время как российские спортсменки уходят с него.
«Кто там говорил, что только украинцы сходят с пьедестала?» — подписала видео Мальчевская на украинском языке.
За пять дней ролик набрал более 1,3 млн просмотров. На видео можно заметить, как представительница Украины сама отказалась от совместного фото с россиянками и дождалась их ухода с пьедестала, чтобы сделать победное фото без их присутствия.
Примечательно, что свои соцсети Мальчевская ведет преимущественно на русском языке.
По итогам соревнований в Ереване российские спортсмены выиграли в общей сложности 82 медали: 29 золотых, 21 серебряную и 32 бронзовые и победили в шести из восьми командных зачётов.