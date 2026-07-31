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Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с россиян

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) полностью восстановила права Федерации армрестлинга России и отменила все ранее действовавшие ограничения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Как сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, принятое решение позволит российским армрестлерам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с государственным гимном. Кроме того, результаты отечественных спортсменов вновь будут учитываться в общекомандном зачете.

Дегтярев отметил, что возвращение России произошло накануне чемпионата мира по армрестлингу и назвал это важным событием для отечественного спорта.

Министр также подчеркнул, что решение WAF последовало после рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета, опубликованных 7 июля 2026 года. По его мнению, этот шаг свидетельствует о продолжающемся процессе возвращения российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

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