Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с россиян

Как сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, принятое решение позволит российским армрестлерам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с государственным гимном. Кроме того, результаты отечественных спортсменов вновь будут учитываться в общекомандном зачете.
Дегтярев отметил, что возвращение России произошло накануне чемпионата мира по армрестлингу и назвал это важным событием для отечественного спорта.
Министр также подчеркнул, что решение WAF последовало после рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета, опубликованных 7 июля 2026 года. По его мнению, этот шаг свидетельствует о продолжающемся процессе возвращения российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.