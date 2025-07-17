Армрестлинг: поединок, где решают не только мышцы

— В настоящее время армрестлинг вышел на пик популярности, — считает Алексей Сметанин, основатель сообщества армрестлеров и армлифтеров «Сила Хвата», мастер спорта международного класса по армлифтингу. — Если обратить внимание на фитнес-залы, можно увидеть все больше людей, тренирующих кисти, хотя не так давно это делали единицы. Армрестлингом интересуются и молодые люди, и девушки; даже школьники пробуют силы в поединках, играя на перемене с одноклассниками. На мой взгляд, сейчас об армрестлинге знают все.