Топ-12 лучших эспандеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Это находка для тех, кто устал выбирать между тремя видами оборудования и хочет все и сразу. В комплект входят пять трубчатых эспандеров с разной степенью сопротивления, дверное крепление, манжеты для ног, ручки и инструкция с упражнениями. Материалы — латекс и алюминий, все это упаковано в мешок, который легко взять с собой. Суммарная нагрузка до 66 кг, а каждая трубка может растягиваться до 4 метров, так что подойдет и для классических силовых движений, и для работы на выносливость, и для статических упражнений. Отдельного упоминания заслуживает противоразрывный корд внутри трубок — конструкция разработана с прицелом на безопасность и долговечность.