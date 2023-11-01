Украинские футболисты отказались пожать руку российскому игроку «Спортинга»

Матч состоялся 25 октября и закончился со счетом 2:2. Перед матчем украинские футболисты проигнорировали Соколова во время традиционных рукопожатий, после чего его одноклубники отказались жать руки игрокам «Хита». После окончания матча игроки португальской команды не стали жать руки украинским футболистам, а главный тренер «Спортинга» Жоао Матуш демонстративно увел команду в раздевалку.

После данного инцидента Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное производство. Стоит отметить, что состав «Хит» полностью состоит из украинских футболистов.

Соколов является воспитанником екатеринбургской «Синары». Летом 2022 года 24-летний нападающий перешел из родного клуба в «Спортинг», который является одним из лидеров европейского мини-футбола. В первом сезоне в «Спортинге» Соколов стал чемпионом Португалии и вышел в финал Лиги чемпионов.