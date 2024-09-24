Сборная России по мини-футболу сенсационно проиграла Чили

Встреча прошла в Сантьяго, где российская сборная проводит тренировочный сбор. По решению чилийской федерации матч проходил без прямых трансляций.
«Мы готовились к тому, что будет сложный матч. Все-таки это большой выезд, международная игра. Мы не смогли реализовать то, что должны были. У всех наших игроков потенциал намного выше», — сказал главный тренер сборной России Бесо Зоидзе.
«Стыдно смотреть болельщикам в глаза, которые пришли нас сегодня поддержать. Это было невероятно, целая трибуна наших людей, они заряжали, гнали нас вперед всю игру. Я был очень воодушевлен, но, к сожалению, не удалось их сегодня порадовать», — отметил после матча лидер сборной России Антон Соколов.
Ближайшей ночью сборные России и Чили проведут второй товарищеский матч.
Сборная Чили по мини-футболу занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. Чилийцам ни разу в своей истории не удавалось пройти отбор на чемпионат мира. На Кубке Америки-2024 они не сумели преодолеть групповой этап и заняли шестое место. Российская сборная располагается в рейтинге ФИФА на седьмом месте.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальные команды вынуждены проводить исключительно товарищеские матчи.