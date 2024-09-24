Сборная России по мини-футболу сенсационно проиграла Чили

«Стыдно смотреть болельщикам в глаза, которые пришли нас сегодня поддержать. Это было невероятно, целая трибуна наших людей, они заряжали, гнали нас вперед всю игру. Я был очень воодушевлен, но, к сожалению, не удалось их сегодня порадовать», — отметил после матча лидер сборной России Антон Соколов.