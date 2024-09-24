ФИФА расследует скандал на ЧМ по футзалу с участием Франции

Встреча третьего тура в группы F прошла 22 сентября и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Ирана. По информации издания, жалобу на матч сборных подали команды Ливии и Парагвая. По их мнению, французы и иранцы стремились проиграть, так как это вывело бы их в более предпочтительную для них часть сетки плей-офф.
«ФИФА осведомлена о жалобах, поданных командами — участницами чемпионата мира по футзалу 2024 года в Узбекистане в связи с матчем группы F между Францией и Ираном. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока этот процесс продолжается», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.
Обе команды вышли в ⅛ финала, где французы 27 сентября сыграют с командой Таиланда, а сборная Ирана днем ранее встретится с марокканцами. Турнир проходит в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.