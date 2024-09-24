Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА расследует скандал на ЧМ по футзалу с участием Франции

Представители ФИФА намерены изучить возможное отсутствие борьбы в матче ЧМ по футзалу Франция — Иран.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Встреча третьего тура в группы F прошла 22 сентября и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Ирана. По информации издания, жалобу на матч сборных подали команды Ливии и Парагвая. По их мнению, французы и иранцы стремились проиграть, так как это вывело бы их в более предпочтительную для них часть сетки плей-офф.

«ФИФА осведомлена о жалобах, поданных командами — участницами чемпионата мира по футзалу 2024 года в Узбекистане в связи с матчем группы F между Францией и Ираном. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока этот процесс продолжается», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Обе команды вышли в ⅛ финала, где французы 27 сентября сыграют с командой Таиланда, а сборная Ирана днем ранее встретится с марокканцами. Турнир проходит в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.