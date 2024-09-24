ФИФА расследует скандал на ЧМ по футзалу с участием Франции

Встреча третьего тура в группы F прошла 22 сентября и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Ирана. По информации издания, жалобу на матч сборных подали команды Ливии и Парагвая. По их мнению, французы и иранцы стремились проиграть, так как это вывело бы их в более предпочтительную для них часть сетки плей-офф.