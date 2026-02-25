Мини-футбольный «Спортинг» пожаловался на украинских судей

Встреча прошла в понедельник, 23 февраля. Жалоба «Спортинга» касается действий украинских судей — третьего арбитра Евгения Гордиенко и хронометриста Ореста Дуцяка, которые во время обмена рукопожатиями отказались поприветствовать российского нападающего Ивана Чишкалу.
Ответный матч пройдет 6 марта на домашней арене «Спортинга».
Чишкала перешел в «Спортинг» в январе этого года. До этого он на протяжении пяти лет выступал за «Бенфику», став первым российским игроком в португальском чемпионате.
Вместе с «орлами» Чишкала становился чемпионом Португалии (2025), трижды выигрывал серебряные медали чемпионата (2021−2023), побеждал в Кубке страны (2023) и дважды становился бронзовым призером Лиги чемпионов (2022, 2023). В сезоне-2021/22 он также становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.
В России Чишкала выступал за «Газпром-Югру» (2011−2020), с которой в 2016 году выигрывал Кубок УЕФА, и за нижегородское «Торпедо» (2025). Также на его счету 64 матча за сборную России, в которых он забил 33 гола. С национальной командой Чишкала становился серебряным призером чемпионата мира (2016), а также серебряным (2022) и бронзовым (2018) призером чемпионата Европы.