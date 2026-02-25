Мини-футбольный «Спортинг» пожаловался на украинских судей

В России Чишкала выступал за «Газпром-Югру» (2011−2020), с которой в 2016 году выигрывал Кубок УЕФА, и за нижегородское «Торпедо» (2025). Также на его счету 64 матча за сборную России, в которых он забил 33 гола. С национальной командой Чишкала становился серебряным призером чемпионата мира (2016), а также серебряным (2022) и бронзовым (2018) призером чемпионата Европы.