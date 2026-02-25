Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.83
П2
3.18
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.32
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.25
П2
6.32
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.50
П2
4.92
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Мини-футбольный «Спортинг» пожаловался на украинских судей

Лиссабонский «Спортинг» подал официальную жалобу в УЕФА на украинских судей, работавших на первом матче ¼ финала футзальной Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:4). Об этом сообщает издание A Bola.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча прошла в понедельник, 23 февраля. Жалоба «Спортинга» касается действий украинских судей — третьего арбитра Евгения Гордиенко и хронометриста Ореста Дуцяка, которые во время обмена рукопожатиями отказались поприветствовать российского нападающего Ивана Чишкалу.

Ответный матч пройдет 6 марта на домашней арене «Спортинга».

Чишкала перешел в «Спортинг» в январе этого года. До этого он на протяжении пяти лет выступал за «Бенфику», став первым российским игроком в португальском чемпионате.

Вместе с «орлами» Чишкала становился чемпионом Португалии (2025), трижды выигрывал серебряные медали чемпионата (2021−2023), побеждал в Кубке страны (2023) и дважды становился бронзовым призером Лиги чемпионов (2022, 2023). В сезоне-2021/22 он также становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.

В России Чишкала выступал за «Газпром-Югру» (2011−2020), с которой в 2016 году выигрывал Кубок УЕФА, и за нижегородское «Торпедо» (2025). Также на его счету 64 матча за сборную России, в которых он забил 33 гола. С национальной командой Чишкала становился серебряным призером чемпионата мира (2016), а также серебряным (2022) и бронзовым (2018) призером чемпионата Европы.