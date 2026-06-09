Чишкала ответил противникам бразильцев в сборной России по футзалу

Многие скажут: «Да лучше уж проиграть, зато нашими». Я общался с огромным количеством болельщиков, они говорили именно так. Но как только команда сыграет плохо, те же болельщики скажут: «Тьфу, немощные. Им платят, а они выиграть не могут» — «Так вы сами хотели, чтобы иностранцев не было» — «Нет, мы хотим выигрывать и чтобы не было иностранцев».