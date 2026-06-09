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Чишкала ответил противникам бразильцев в сборной России по футзалу

Капитан сборной России по футзалу Иван Чишкала ответил противникам натурализации бразильских игроков для национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Шапаев, РФС

— До отстранения была дискуссия, что бразильцы — это уже не сборная России.

— Я не поддерживаю такую позицию. Это сборная России. Когда говорят, что не сборная, возникает вопрос: не думаете ли вы, что так высоко она находится благодаря им?

Многие скажут: «Да лучше уж проиграть, зато нашими». Я общался с огромным количеством болельщиков, они говорили именно так. Но как только команда сыграет плохо, те же болельщики скажут: «Тьфу, немощные. Им платят, а они выиграть не могут» — «Так вы сами хотели, чтобы иностранцев не было» — «Нет, мы хотим выигрывать и чтобы не было иностранцев».

Но вы, как говорится, или крестики снимите, или трусы наденьте. Так что это до первого поражения. Как только сборная проиграет и вылетит, разговор закончится. Люди сначала хотят без иностранцев. Потом — чтобы средний возраст команды был 25 лет. Потом — чтобы у футболистов зарплата была маленькая.

Лично я благодарен, что с раннего возраста конкурировал с бразильцами. Благодаря этому я вырос. Если бы мне нужно было конкурировать с условным Васей Петровым, а не с Эдером Лимой, я бы не стал тем, кем стал. К нам в чемпионат приезжали реально сильные бразильцы, — приводит слова Чишкалы Спортс''.

30-летний Иван Чишкала в мае 2026 года в составе лиссабонского «Спортинга» стал победителем Лиги чемпионов. В «Спортинг» он перешел в январе, до того с 2020-го по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Португалии.

Ранее Чишкала защищал цвета клуба «Газпром-Югра». В его активе — Кубок УЕФА сезона 2015/16, четыре победы в Кубке России и два чемпионских титула. В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.