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03:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Джимми Крут второй раз победил в UFC легендарным болевым приемом

Рассказываем историю «кимуры».

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Что произошло?

23-летний австралиец Джимми Крут поставил сразу два рекорда в последнем поединке. В новозеландском Окленде ему противостоял опасный ударник из Польши Михал Олексейчук, на счету которого 10 побед нокаутом. Боец из Австралии с первых секунд навязал оппоненту борцовскую схватку, не оставляя пространства для атак в стойке. Поляк пытался выбраться из-под прессинга, чтобы продемонстрировать работу с дистанции, но Крут снова переводил его на настил октагона. После восьмого успешного тейкдауна Джимми оказался в фулл-маунте, перешел в сайд-контроль и заставил Олексейчука сдаться.

По данным ESPN, восемь — наибольшее количество тейкдаунов в однораундовом бою. Никому в UFC не удавалось провести более пяти переводов в партер, при условии, что на это была отведена неполная пятиминутка. Болевой прием которым завершился поединок — кимура. Австралиец стал пятым бойцом в 25-летней истории промоушена, который смог дважды выиграть с помощью этого сабмишена. Бразилец Рани Яхья — единственный действующий боец организации из этой пятерки, у него есть шанс побороться с Крутом за установку нового рекорда.

Что известно о «кимуре»

У кимуры особое значение в смешанных единоборствах. В различных видах борьбы похожие позиции используются для того, чтобы удержать, захватить и заставить соперника сдаться. Например, в терминологии самбо — «обратный узел», в дзюдо — «Гяку-Удэ-Гарами». Но в бразильском джиу-джитсу и MMA этот болевой приём уже более полувека называют в честь японского дзюдоиста Масахико Кимуры, пишет BJJ Heroes.

23 октября 1951 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана», в присутствии от 20 до 40 тысяч зрителей (по разным источникам) японец сразился с одним из отцов основателей бразильского джиу-джитсу Элиу Грейси. За прошедшие годы их схватка на прославленной футбольной арене обросла множеством мифов. Часть из этого эпоса распространялась представителями соперничающих школ боевых искусств, для пропаганды превосходства своего стиля.

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Масахико Кимура писал в автобиографии, что Элиу привез на трибуны для устрашения гроб, на что мастер дзюдо ответил тотальным превосходством в бросковой технике на татами. На выяснение отношений было отведено 3 раунда по 10 минут, победа могла быть одержана нокаутом (в результате броска из стойки) или сдачей кого-то из борцов. Представители клана Грейси заявляли о договорённости до начала схватки: если Элиу продержится хотя бы 3 минуты, он — уже победитель. Обнаружить подтверждение этой информации в других источниках не удалось.

Я применил «Уде-Гарами», и думал, что он немедленно сдастся, но Элиу так и не постучал. У меня не было иного выбора, кроме как продолжать выкручивать его кисть. Стадион затих. Его кость была близка к тому, чтобы сломаться, и наконец, треск ломающейся кости пролетел по всему стадиону. Но Элиу по-прежнему не сдавался. По тем правилам, у меня не было иного выбора, кроме как снова начать выкручивать его руку. Сломалась очередная кость, но Элиу так и не постучал. Тогда я решил еще раз вывернуть его руку, и тут на ринг вылетело белое полотенце.
Масахико Кимура

Сохранилась видеозапись с несколькими фрагментами противостояния. Судя по этим кадрам, Кимура смог получить позиционное преимущество и провести болевой приём из арсенала дзюдо «Гяку-Удэ-Гарами». Как сообщает Bjj Eastern Europe, Элиу Грейси не стал сдаваться, несмотря на перелом двух костей. Издание Graciemag позднее указывало, что Элиу не получил переломов, ввиду невероятной гибкости суставов.

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За год до этой встречи на татами, на «Маракане» случилось другое событие, повлиявшее на все бразильское общество. Футбольная сборная Бразилии была повержена Уругваем в финале домашнего мундиаля. После болезненного поражения нация нуждалась в герое, примере стойкости и силы духа, которые проявил Элиу Грейси в поединке с японским атлетом, пишет Fightland Vice. Направление единоборств, развиваемое семьей Грейси, отчаянно завоевывало территорию в мире боевого спорта и также нуждалось в иконах. Такой иконой стал представитель великого клана, отказавшийся сдаться, несмотря на разницу в габаритах и полученную в схватке тяжелую травму. В прессе даже называли выступление местного борца «победой».

Кимура в современных MMA

Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу канадец Максимиллион Д′Алессандро обращает внимание на статистику побед болевыми и удушающими за 25 лет существования UFC. Входящие в первую пятерку приемы — удушение сзади, гильотина, рычаг локтя, треугольник и треугольник руками — ориентированы на голову и верхнюю часть тела. Согласно этим данным, наиболее применимый в UFC метод сабмишена — удушение сзади (rear naked choke).

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Количество таких финишей в 10 раз превосходит количество побед с помощью кимуры. Всего 3% досрочных побед в UFC были одержаны благодаря кимуре. Д′Алессандро объясняет популярность удушения сзади в MMA тем, что эта позиция позволяет проводить прием, избегая при этом ударов противника. Боец смешанного стиля всегда ищет возможность нокаутировать соперника или заставить сдаться, не получая при этом урон самому. Кимуру часто используют для того, чтобы перевернуть оппонента и перейти в доминирующее положение, откуда предпочтительнее наносить удары в голову, чем пытаться сделать сабмишен.

Кимура — позиция и болевой прием, одновременно. Многие не понимают этого. Есть популярное выражение: «Нужно быть сильным, чтобы провести кимуру. Это силовой прием». Это глупый аргумент. Нужно быть физически сильным, чтобы провести любой прием. Кимура — очень эффективная позиция, дающая множество вариантов, даже если ты не можешь закончить выполнение болевого приема. В отличие от треугольника или рычага локтя, выход на кимуру может быть использован и для защиты от прохода в одну ногу, и для того, чтобы выбраться из-под оппонента и засабмитить его. Это прекрасный способ контроля, потому что ты двумя руками удерживаешь одну руку противника. Также, очень силен хват, используемый при выполнении кимуры. Он применим и в других ситуациях.
Максимиллион Д′Алессандро

Почему победа Джимми Крута важна для его весовой категории?

Любое яркое выступление в полутяжелой дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата возобновляет дискуссию о том, кто будет следующим для Джона Джонса. У молодого австралийца в будущем есть все шансы заставить чемпиона серьезно задуматься, нужно ли подниматься в тяжелый вес в поиске достойной оппозиции. Пока промоушен определяется с незамедлительным реваншем для Доминика Рейеса (которого Джон Джонс побил вызвавшим споры решением судей) или долгожданным титульником для Яна Блаховича (оформившего нокаут прямо на глазах чемпиона в его родном штате), Крут может стремительно ворваться в гонку за поясом.

Сергей Березовский

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