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11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
00:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Конор Макгрегор заявил, что поставил еще один рекорд в UFC. Фактчек

Ирландец побеждал нокаутом (и техническим нокаутом) в трех весовых категориях. На самом деле, Конор не первый боец UFC, который добился такого результата. Рассказываем, о ком забыл Макгрегор.

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Главный бой турнира UFC 246 продолжался всего 40 секунд. Конор Макгрегор остановил Дональда Серроне его же излюбленным оружием — ударом ногой в голову (хай-киком). «Ковбой» обладает рекордным количеством финишей с помощью этого удара — шестью, этот факт выделил ирландец в послематчевом интервью. Тогда же Макгрегор обозначил, что и сам поставил новый рекорд промоушена: выигрыши нокаутом в трех категориях (полулегкой, легкой и полусредней). Статистика не оставляет сомнений — ирландец один из самых зрелищных бойцов смешанных единоборств.

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Непонятно, что именно имел ввиду Конор, говоря о поставленном рекорде.
Макгрегор — Ковбой
Все про бой

Если речь о конкретных дивизионах, которые перечислил Макгрегор, тут с ним не поспоришь — мы не нашли ни одного атлета с таким победным списком.

Но, убрав привязку к данным категориям, мы нашли несколько участников Абсолютного бойцовского чемпионата, которые отметились нокаутами в разных весах.

Пока фанаты и эксперты спорили о том, был ли «договорным боем» мейн-ивент в Лас-Вегасе, в Сети назвали другого действующего бойца UFC, который нокаутировал оппонентов в трех дивизионах — это Джаред Каноннир. «Killa Gorilla» проделал феноменальную работу над физической формой, cбросив 25 килограммов — со 110 до 85. В процессе Каноннир уничтожал противников в тяжелом, полутяжелом и среднем весе, где американец занимает четвертую строчку рейтинга. Но и обладающий невероятной ударной мощью Джаред Каноннир оказался не первым, кто установил этот рекорд.

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По боям Витора Белфорта можно проследить историю MMA. В 1997 году бразилец дебютировал на турнире UFC 12: «Judgement Day» в гран-при тяжеловесов: обоих противников Белфорт победил техническим нокаутом. В 1998 году «Феномену» потребовалось 44 секунды, чтобы прикончить другого легендарного бойца из Бразилии Вандерлея Сильву, на тот момент владевшего поясом японской организации Pride. Поединок проходил в средней весовой категории (тогда лимит составлял 90,3 кг). В 2003 году Витор выиграл техническим нокаутом у Марвина Истмана в полутяжелом весе (до 93 кг). Скандал с допингом отбросил тень на наследие Белфорта в единоборствах, но нельзя отрицать, что на пике карьеры Витор — один из самых ярких представителей смешанных боевых искусств. В марте 2019 года промоушен One Championsip сообщил о подписании контракта с ветераном UFC, в соцсетях появились видео его подготовки к дебюту в азиатской организации. Судя по всему, Белфорт получит шанс повторить достижение Алексея Олейника, который в минувшие выходные одержал победу в четвертом десятилетии — россиянин выигрывал в 1990-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е.

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Энтони Джонсон — следующий боец из забытых Макгрегором. Убийственную силу Джонсона почувствовали на себе почти все топы полутяжелого веса, включая Александра Густаффсона, Гловера Тешейру, Райана Бэйдера, Джими Мануву и Антонио Рожерио Ногейру. Страшно представить, но «Rumble» начинал выступать в полусредней весовой категории, регулярно сгоняя по 20 килограммов. Там на счету Джонсона 4 победы нокаутом. Экстремальная сгонка веса не всегда складывалась удачно для Энтони. Не уложившись в лимит 77 кг, «Rumble» нокаутировал Йошиюки Йошиду на UFC 104. Из-за превышенного Джонсоном лимита полусредней категории (79.8 кг на взвешивании) бой проходил в рамках промежуточного веса, что делает появление Энтони Джонсона в этом списке спорным.

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Так как боец недавно заявил о планах вернуться в главный мировой промоушен для выступлений в тяжелом весе, можем прогнозировать — список жертв его нокаутирующей мощи пополнится скальпами представителей этого дивизиона. Поэтому, включим американца, хотя бы в «лонг-лист» претендентов.

Мне нравится эта весовая категория. Хорошо подниматься и опускаться. Слава Богу, я не получил никаких травм. Я в форме. Хотя я не верю, что я останусь в этом дивизионе. У меня все еще есть работа, чтобы вернуться туда, где я был. Любой из этих маленьких болтливых дураков может получить это. Даже тот маленький болтливый дурачок за столом. Все они!
Конор Макгрегор
после победы над «Ковбоем»

В послематчевом интервью Макгрегор намекнул на американца ирландского происхождения Пола Фелдера, работавшего на UFC 246 в качестве комментатора. Фелдер совмещает эту позицию с карьерой атлета, выступая в легкой (70 кг) и полусредней весовых категориях.

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Среди коллег Фелдера — Кенни Флориан, который сменил несколько весовых категорий за время бойцовский карьеры в UFC. На счету Флориана досрочные победы в рамках 2 дивизионов: среди них техническим нокаутом в легком и полусредних весах. Единственную победу в полулегком весе (до 66кг), Кенни одержал единогласным решением судей. Американец был близок от того, чтобы опередить Макгрегора в достижении впечатляющего ударного рекорда в трех дивизионах.

Кто знает, может быть с этим связаны выпады Макгрегора в сторону представителей «комментаторской кабины».
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Энтони Петтис проиграл в прошлые выходные в Лас-Вегасе. А в 2013 году он завладел поясом в легком весе и даже смог провести успешную защиту титула. Петтис также может похвастаться досрочными победами в нескольких дивизионах — легком, полулегком и полусреднем. «Showtime», как его прозвали болельщики из-за разнообразного арсенала ударной техники, записал на свой счеты нокауты в двух категориях. Единственная причина, по которой Петтис отсутствует в «списке Макгрегора» — победное выступление в полулегком весе Энтони завершил удушающим приемом «гильотиной».

В Сети, как обычно, бурно отреагировали на резонансное выступление и заявления Конора Макгрегора, напомнив, что он проигрывал «сабмишеном» (болевым или удушающим приемом) по одному разу в каждой из весовых категорий, в которых дрался. В UFC его неожиданно одолел Нейт Диаз в рамках полусреднего веса, выйдя на замену за 14 дней до поединка. Другое поражение ирландца — титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым, в котором россиянин заставил его сдаться в четвертом раунде. Первым, кто смог одолеть будущего чемпиона двух дивизионов главного мирового промоушена был литовец Артемий Ситенков, он провел уроженцу Дублина рычаг колена в далеком 2008 году.

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Сергей Березовский

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