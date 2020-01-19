Конор Макгрегор нокаутировал «Ковбоя» Серроне
Ирландец триумфально вернулся в октагон.
Ирландец триумфально вернулся в октагон.
Конор Макгрегор и американец Дональд «Ковбой» Серроне встречались в главном бою турнира UFC 246 в
Макгрегор с первых секунд бросился в атаку, в самом начале раунда ирландцу удалось нанести Серроне урон в клинче, затем Конор разорвал дистанцию и выбросил удар левой ногой в голову, который в итоге привел к серии добиваний и техническому нокауту.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что Макгрегор получит шанс на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, если одержит победу над Дональдом Серроне. Он сообщал, что для ирландца бой с Нурмагомедовым является главной целью в карьере на данный момент. «Это будет самый знаменательный поединок в истории UFC, которого все ждут с большим нетерпением», — говорил глава промоушена. Многие бойцы и фанаты подвергли критике позицию организации: по их мнению, таким образом шанса на титульный поединок лишится американец Джастин Гэйтджи.
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявлял, что готов провести реванш с Макгрегором, если ирландец одержит победу в десяти боях подряд.