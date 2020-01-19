Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Валенсия
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
41
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Удинезе
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
70
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Интер
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Рома
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
52
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
18.01
Эйбар
Атлетико
20
Хоккей. НХЛ
18.01
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
53
Хоккей. НХЛ
18.01
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
73
Футбол. Зарубежный
18.01
Наполи
Фиорентина
02
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
46
Футбол. Зарубежный
18.01
Ньюкасл Юнайтед
Челси
10
Футбол. Зарубежный
18.01
РБ Лейпциг
Унион Б
31
Футбол. Зарубежный
18.01
Осасуна
Вальядолид
00
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
08:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Конор Макгрегор нокаутировал «Ковбоя» Серроне

Ирландец триумфально вернулся в октагон.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Конор Макгрегор и американец Дональд «Ковбой» Серроне встречались в главном бою турнира UFC 246 в Лаc-Вегасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор с первых секунд бросился в атаку, в самом начале раунда ирландцу удалось нанести Серроне урон в клинче, затем Конор разорвал дистанцию и выбросил удар левой ногой в голову, который в итоге привел к серии добиваний и техническому нокауту.

Во время загрузки произошла ошибка.
Макгрегор — Ковбой
Все про бой

Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что Макгрегор получит шанс на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, если одержит победу над Дональдом Серроне. Он сообщал, что для ирландца бой с Нурмагомедовым является главной целью в карьере на данный момент. «Это будет самый знаменательный поединок в истории UFC, которого все ждут с большим нетерпением», — говорил глава промоушена. Многие бойцы и фанаты подвергли критике позицию организации: по их мнению, таким образом шанса на титульный поединок лишится американец Джастин Гэйтджи.

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявлял, что готов провести реванш с Макгрегором, если ирландец одержит победу в десяти боях подряд. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор говорил, что планирует провести три поединка в 2020 году.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Читайте также
Овечкин догнал легендарнейшего канадского снайпера по хет-трикам
«Так можно?» Британцы не пускают ВАДА к допинг-пробам чемпиона
Владелец — в розыске: какой клуб возглавит Кононов
Снова с деревянной медалью. Биатлонистам РФ не хватает скорости
«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду
Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. ЦСКА
«Челси» пропустил на последней минуте матча и проиграл середняку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь