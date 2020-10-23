Нурмагомедов — Гэтжи. Еще один «яркий момент» в карьере Хабиба?

Неоспоримый чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи на Бойцовском острове в Абу-Даби. Разберем все аспекты этого боя, для того, чтобы прогнозировать, как могут развиваться события в октагоне.

Поможет ли Гэтжи ударная мощь?

Американец лидирует среди бойцов UFC по количеству нанесенных ударов за минуту боя. Стиль работы в стойке у Джастина серьезно изменился после двух поражений нокаутами в конкурентных и зрелищных поединках против Эдди Альвареса и Дастина Порье. Для начала, «Хайлайт» три раза подряд вырубил соперников, потратив на каждого по раунду — правым оверхендом, левым хуком и серией жестких апперкотов. Гэтжи эволюционировал из бескомпромиссного рубаки в расчетливого контрпанчера под руководством тренера Тревора Уитмана. Это стало особенно заметно в поединке с Тони Фергюсоном, которого Гэтжи в буквальном смысле «переехал». Американец отлично двигался на ногах, контролировал ход поединка и выбрасывал настоящие «бомбы», превратив лицо Тони в кровавое месиво и победив досрочно.

Джастин Гэтжи собрал рекордные 9 бонусов за лучшие выступления/бои вечера в 7 поединках UFC.

Сможет ли американец эффективно использовать боксерскую технику в поздних раундах, если в начале поединка будет отчаянно защищаться от переводов в партер со стороны Хабиба? Защита от тейкдаунов и попытки выбраться из захватов россиянина могут замедлить Гэтжи, лишить сил и нокаутирующей мощи. Никто из 28 бойцов, побежденных Хабибом не смог навязать ему драку в стойке и россиянин вряд ли пойдет в обоюдный размен ударами с нокаутером Гэтжи. Нельзя забывать и правый оверхенд, которым Нурмагомедов посадил Конора Макгрегора на пятую точку, а ведь Флойд Мейвезер, один из лучших боксеров за всю историю, не сделал этого за все 11 раундов в ринге с ирландцем! В БК Winline коэффициент на то, что Хабиб завершит бой нокаутом/техническим нокаутом — 4,50. Тем не менее, среди экспертов и действующих бойцов MMA есть те, кто верят в победу Гэтжи нокаутом, кэф на такой исход — 6,50.

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Father’s Plan. Будут ли сюрпризы в стойке от Хабиба?

Хабиб никогда не работал над ударной техникой столько, сколько он работает сейчас. В текущем лагере он работает над ударкой больше всего за все наше время вместе. Такого никогда не было раньше, никогда. И у нас будут новинки, мы очень активно работаем над киками. Хавьер Мендес цитата из интервью каналу «Ушатайка»

Впервые, дагестанского «Орла» не готовил к защите титула Абдулманап Нурмагомедов — легендарный наставник, воспитавший сына чемпионом UFC, а многих других спортсменов победителями мировых чемпионатов по различным видам единоборств. Отец Хабиба скончался в июле, после заболевания коронавирусом. Тренер Хавьер Мендес, который будет в углу Хабиба в предстоящем поединке, много лет работал вместе с Абдулманапом над тактикой, техникой и геймпланом Хабиба. В преддверии этого поединка, команда Нурмагомедова не раз демонстрировала в соцсетях фрагменты его работы над ударной техникой. Несмотря на это, сложно представить, что он не будет использовать привычную тактику ведения боя, благодаря которой завоевал титул UFC — повалить противника, избить и заставить сдаться на земле у сетки.

У Джастина в кулаках динамит, и он очень здорово бьет ногами. В стойке хороши все — Гэтжи, Порье, Макгрегор. Но когда я провожу захват, все меняется. Думаю, в борьбе он понимает больше, чем Конор, Дастин и другие ребята. Будет непросто. Но я готовлюсь попытаться повалить его 100 раз за вечер. Хабиб Нурмагомедов чемпион UFC в легком весе (цитата по RT Sport)

«Секретное оружие» Гэтжи или родная стихия Нурмагомедова?

Джастина Гэтжи называют самым неудобным оппонентом в карьере для Нурмагомедова. За плечами американца несколько сот выступлений на соревнованиях по борьбе еще со школы. Джастин дважды становился чемпионом штата, а также выходил в финал первого дивизиона национального чемпионата NCAA. Правда, «Хайлайт» никогда не делал акцент на борцовских навыках в MMA-карьере, уничтожая оппонентов в стойке. Американец отлично владеет защитой от тейкдаунов, его трудно перевести в партер и невероятно сложно там удержать. Тревор Уитман даже называет опыт американца на матах «секретным оружием, которое никто не видел». Согласно правилам дисциплины «фолкстайл рестлинг», в которой соревновался Гэтжи, борцы получают баллы, освобождаясь от удержания соперником. Возможно, именно на этот аспект сделает ставку оппонент Хабиба, в надежде, что «Орел» потратит много сил в борьбе за контроль и доминирующие положение в партере.

Нурмагомедов успешно провел 57 тейкдаунов — это второй результат в легком дивизионе UFC за всю историю промоушна.

Навыки грэпплинга Нурмагомедова не зря называют лучшими вне весовых категорий UFC. Еще никому не удалось выбраться из партера, не получив значительного урона или остановить многочисленные тейкдауны Хабиба при работе у сетки. Коэффициент на досрочную победу россиянина любым методом, включая болевые и удушающие приемы — 1,75.

Лоу-кики — угроза для Хабиба?

Сокрушительную мощь ударов ногами Гэтжи объясняли тем, что он не боится пропустить в ответ, пока отбивает конечности противнику с близкого расстояния. Однако, в бою за временный пояс Джастин успешно работал и с дальней дистанции, расстреливая Фергюсона лоу-киками. К пятому раунду Тони едва держался на ногах. Неизвестно, сработают ли лоу-кики в бою с чемпионом, так как они делают бойца уязвимым к переводу на настил в момент нанесения. Обычно Хабиб стремительно сближается с оппонентами, не давая им нужного пространства и дистанции для ударов ногами.