Нурмагомедов — Гэтжи. Еще один «яркий момент» в карьере Хабиба?
Четыре острых вопроса о поединке самого доминирующего чемпиона против самого зрелищного и жестокого бойца UFC.
Четыре острых вопроса о поединке самого доминирующего чемпиона против самого зрелищного и жестокого бойца UFC.
Неоспоримый чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи на Бойцовском острове в
Американец лидирует среди бойцов UFC по количеству нанесенных ударов за минуту боя. Стиль работы в стойке у Джастина серьезно изменился после двух поражений нокаутами в конкурентных и зрелищных поединках против Эдди Альвареса и Дастина Порье. Для начала, «Хайлайт» три раза подряд вырубил соперников, потратив на каждого по раунду — правым оверхендом, левым хуком и серией жестких апперкотов. Гэтжи эволюционировал из бескомпромиссного рубаки в расчетливого контрпанчера под руководством тренера Тревора Уитмана. Это стало особенно заметно в поединке с Тони Фергюсоном, которого Гэтжи в буквальном смысле «переехал». Американец отлично двигался на ногах, контролировал ход поединка и выбрасывал настоящие «бомбы», превратив лицо Тони в кровавое месиво и победив досрочно.
Сможет ли американец эффективно использовать боксерскую технику в поздних раундах, если в начале поединка будет отчаянно защищаться от переводов в партер со стороны Хабиба? Защита от тейкдаунов и попытки выбраться из захватов россиянина могут замедлить Гэтжи, лишить сил и нокаутирующей мощи. Никто из 28 бойцов, побежденных Хабибом не смог навязать ему драку в стойке и россиянин вряд ли пойдет в обоюдный размен ударами с нокаутером Гэтжи. Нельзя забывать и правый оверхенд, которым Нурмагомедов посадил Конора Макгрегора на пятую точку, а ведь Флойд Мейвезер, один из лучших боксеров за всю историю, не сделал этого за все 11 раундов в ринге с ирландцем! В БК Winline коэффициент на то, что Хабиб завершит бой нокаутом/техническим нокаутом — 4,50. Тем не менее, среди экспертов и действующих бойцов MMA есть те, кто верят в победу Гэтжи нокаутом, кэф на такой исход — 6,50.
Хабиб никогда не работал над ударной техникой столько, сколько он работает сейчас. В текущем лагере он работает над ударкой больше всего за все наше время вместе. Такого никогда не было раньше, никогда. И у нас будут новинки, мы очень активно работаем над киками.
Впервые, дагестанского «Орла» не готовил к защите титула Абдулманап Нурмагомедов — легендарный наставник, воспитавший сына чемпионом UFC, а многих других спортсменов победителями мировых чемпионатов по различным видам единоборств. Отец Хабиба скончался в июле, после заболевания коронавирусом. Тренер Хавьер Мендес, который будет в углу Хабиба в предстоящем поединке, много лет работал вместе с Абдулманапом над тактикой, техникой и геймпланом Хабиба. В преддверии этого поединка, команда Нурмагомедова не раз демонстрировала в соцсетях фрагменты его работы над ударной техникой. Несмотря на это, сложно представить, что он не будет использовать привычную тактику ведения боя, благодаря которой завоевал титул UFC — повалить противника, избить и заставить сдаться на земле у сетки.
У Джастина в кулаках динамит, и он очень здорово бьет ногами. В стойке хороши все — Гэтжи, Порье, Макгрегор. Но когда я провожу захват, все меняется. Думаю, в борьбе он понимает больше, чем Конор, Дастин и другие ребята. Будет непросто. Но я готовлюсь попытаться повалить его 100 раз за вечер.
Джастина Гэтжи называют самым неудобным оппонентом в карьере для Нурмагомедова. За плечами американца несколько сот выступлений на соревнованиях по борьбе еще со школы. Джастин дважды становился чемпионом штата, а также выходил в финал первого дивизиона национального чемпионата NCAA. Правда, «Хайлайт» никогда не делал акцент на борцовских навыках в
Навыки грэпплинга Нурмагомедова не зря называют лучшими вне весовых категорий UFC. Еще никому не удалось выбраться из партера, не получив значительного урона или остановить многочисленные тейкдауны Хабиба при работе у сетки. Коэффициент на досрочную победу россиянина любым методом, включая болевые и удушающие приемы — 1,75.
Сокрушительную мощь ударов ногами Гэтжи объясняли тем, что он не боится пропустить в ответ, пока отбивает конечности противнику с близкого расстояния. Однако, в бою за временный пояс Джастин успешно работал и с дальней дистанции, расстреливая Фергюсона
Уникальность манеры ведения боя Хабиба в том, что каждый из его оппонентов на 100% знает, с чем придется столкнуться в клетке, но не может этому ничего противопоставить. Главные вопросы, кто из бойцов сможет в субботу навязать свой рисунок боя? Продлится ли поединок все отведенное время? Коэффициент на что, бой завершится досрочно — 1.45.