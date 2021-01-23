Дастин Порье — Конор Макгрегор 2. Кто победит?

После нокаута в первом бою прошло 6 лет. Как изменились Порье и Макгрегор? Они теперь другие бойцы?

Я чувствую, что только начинаю карьеру. Все говорят: «Эй, Конор, ты разбогател! Ты теперь богаче Даны. Зачем тебе бои?» Но я хочу быть здесь, хочу выступать, драться ради болельщиков. Я молод, а у меня уже много ярких воспоминаний из поединков. Знаете, что остается в самом конце? Деньги, пояса — эти вещи приходят и уходят. Но остаются яркие воспоминания. Конор Макгрегор

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Макгрегор — суперзвезда смешанных единоборств. Феноменально, что путь от гонорара в 10 тысяч долларов до многомиллионных заработков и огромной армии фанатов он проделал за рекордно короткие сроки. За последние 6 лет Конор провел всего 8 боев, одержав большинство побед с безоговорочным преимуществом. Для разгрома великого Жозе Алдо потребовалось лишь 13 секунд. Второй чемпионский пояс был заработан в бою с Эдди Альваресом, который неожиданно для всех прошел в одну калитку. Начиная с 2014 года уроженец Дублина находился в клетке не более 79 минут.

Изменился физически и ментально, это без вопросов. Чтобы оставаться на вершине так долго, надо развиваться. Я взрослею, становлюсь крепче. Мне всё равно, что обо мне говорят. Думаю, моя суперсила в том, что мне плевать, что говорят обо мне. Дастин Порье

Дастин забрался на вершину дивизиона легковесов, оставляя в октагоне, как принято говорить, кровь, пот и слезы. По-другому нельзя описать результаты тяжелейшей работы, проделанной Порье со времен поражения от молодого и дерзкого ирландца: 10 побед в 13 боях или 149 минут боевого времени. Каждый скальп, который содрал американец по дороге к временному титулу короля легковесов был добыт в бескомпромиссной рубке.

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Как это отразилось на его ментальном и физическом состоянии перед реваншем?

«Эти победы будут вдохновлять его и гнать вперед до последнего удара гонга, если он прозвучит», — считает Максим Дедик, чемпион мира по каратэ и один из тренеров, работающих с российском бойцом UFC Александром Волковым. При этом, Дедик указывает и на другой психологический аспект будущего поединка: «Конечно, Порье верит в себя больше, чем раньше, но, в то же время, помнит, насколько велико было превосходство Конора и это тоже на него давит».

Тренер Максим Хилюк, обладающий опытом подготовки к поединкам нескольких действующих бойцов UFC, видит недостаток в том, сколько времени Порье провел в боях: «Преимущество на стороне Макгрегора. Меньше минут в октагоне — меньше пропущенных ударов и травм. У Порье очень много пропущенных ударов».

Эти пропущенные удары в голову — это тоже, отчасти, психология. Он где-то не уверен. Пропускает и по ходу боя начинает нервничать, технически проваливаться. Мы все знаем, что старость к спортсмену приходит не от количества боев, а от количества ударов в голову и другие части тела. Максим Хилюк специалист по физподготовке

Также эксперт указывает на замедленную реакцию Порье, которую связывает с полученным уроном: «он просто критически много пропускает в голову». Согласно опыту Хилюка в подготовке спортсменов-единоборцев, развитие реакции может минимизировать подобные риски, но требует длительного времени.

Из ключевых качеств, в которых Конор превосходит Дастина, Хилюк выделяет именно быстроту реакции. Несколько лет назад Макгрегор привлекал в свой лагерь тренера по движению Идо Портала. Нетипичные для бойцов MMA упражнения, которые тогда появлялись на страницах Макгрегора в соцсетях, эксперт относит к работе над реакцией, координацией и мелкой моторикой.

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«Это реально давало Макгрегору плюсы в боях. Его особенность кривляться с руками за спиной и не получать по лицу — в том числе наработка за счет таких тренировок», — резюмирует специалист по физподготовке. Максим Дедик, помимо скорости реакции, указывает на превосходство Конора в техническом мастерстве и высоком бойцовском интеллекте.

Ключи к победе

Конор Макгрегор 12 раз бился на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата, в 10 боях одержал победу и в двух потерпел поражения. 8 побед он добыл нокаутом/техническим нокаутом и лишь дважды выиграл решением судей. На счету Дастина Порье 18 побед, 11 из которых одержаны досрочно и 7 судейским решением, при пяти поражениях. «Бриллиант» выигрывал как нокаутом, так болевыми и удушающими приемами.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKYSSQVMcRE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы попросили экспертов проанализировать выступления хедлайнеров UFC 257 и выяснили, на чем должен быть сделан акцент при подготовке тактического плана на поединок для обоих спортсменов.

Ударная техника

Многократный победитель международных турниров по каратэ Максим Дедик указывает на то, что боевая стойка Макгрегора позволяет бить как руками, так и ногами из одного положения. Cэнсей Mad Max Dojo называет его основным оружием короткие тычки ногами в живот и печень оппонентов («фронт кик» или «мае-гери» в каратэ). Зрелищные удары ногами в голову и с разворота в исполнении ирландца он считает отвлекающим маневром, чтобы замаскировать попадание левой рукой в подбородок. «Молнию, которая может внезапно решить исход боя», — поясняет Дедик.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGroE-iAe0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGroE-iAe0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGroE-iAe0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Max Dedik (@maxdedik)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор еще перед первым боем с Порье говорил о желании подраться в боксерском ринге с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Я думаю, что он хочет этот бой потому, что пытается добыть себе бой с Пакьяо. Не знаю, позволит ли это UFC. Что может быть лучше, чем провести бой с еще одним левшой? Дастин Порье

Как это скажется на его выступлении по правилам MMA? Максим Дедик предполагает, что возможны переходы в стойку правши со стороны Конора. По его мнению, команде Дастина нужно сделать ставку на физическую подготовку, чтобы держать высокий темп и постоянно менять уровни атаки. Нужен прессинг без остановки, чтобы Конор не мог крепко встать и ударить, а также работа в режиме «спойлера»: «главное — не дать ударить нокаутеру», — напоминает Дедик.

Физподготовка

Консультант по атлетической подготовке Максим Хилюк подробно разбирал для «Матч ТВ» тренировки Дастина Порье перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас американец работает над физическими кондициями под руководством Фила Дару, как и перед титульным поединком. Дару обычно активно ведет страницы в соцсетях, показывает видео упражнений и рассказывает про тренировочные комплексы, в том числе те, что выполняет Порье. Перед подготовкой к бою с Макгрегором количество такого контента значительно сократилось. Возможно, это связано с желанием скрыть основные наработки и характер подготовки. Хилюк вспоминает, как Железный Арни перед соревнованиями по бодибилдингу вводил конкурентов в неведение по поводу своей физической формы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_nNokhjZh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_nNokhjZh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_nNokhjZh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maxim Khilyuk (@max_khilyuk_evogym)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Думаю, они многое скрывают. Как любил делать Арнольд Шварценеггер, готовясь к соревнованиям — он тренировался в мешковатой одежде, чтобы оппоненты расслаблялись раньше времени. Максим Хилюк специалист по физподготовке

Основатель EvoGymPro оценивает свежие комплексы, доступные на страницах Дару, как восстановительную работу. «Эффекта, как такого, Порье не получил, но переключился и за счет этого восстановился. Видимо, у Дару есть сила убеждения, что это работает для его спортсменов», — говорит Хилюк. «Мы не видим всего [тренировочного] плана, только вырванную из контекста картинку, и некорректно судить о всей подготовке», — уточняет он. Количество времени на подготовку и сгонку веса обоих бойцов эксперт называет достаточным для того, чтобы они подошли к выступлению в оптимальной форме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJOKk_KhaZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJOKk_KhaZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJOKk_KhaZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Phil Daru (@darustrong)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Любой может и победить и проиграть в начале, но, чем дольше длится поединок, тем выше шансы на победу у лучшего бойца. В поздних раундах Конор замедляется, так что чем дольше длится бой, тем лучше для меня. Дастин Порье

«Что касается Порье, он выносливый, когда работает в стойке, у него тяжелый удар. Когда оказывается в партере, теряет много сил, а поднявшись начинает опускать руки», — комментирует прошлые выступления «Бриллианта» Хилюк.

Терпеть будут оба — тут вопросов нет. Тот Порье, который был в 2014 году и который сейчас — это два разных человека. И Макгрегор так же. Оба готовы принять большой урон и никто из них не будет сдаваться просто так. Если будет рубка, то до последнего, пока кто-нибудь что-то не сломает, чтобы невозможно было продолжить бой. Максим Хилюк специалист по физподготовке

Грэпплинг

Максимиллион Д’Алессандро, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от Фабио Оланда (Brazilian Top Team), говорит, что сложно оценить, изменились ли навыки грэпплинга бойцов. Д’Алессандро указывает, что на основании поединков Макгрегора и Порье против Хабиба Нурмагомедова можно судить лишь о том, что Конор лучше владеет защитой от перевода в партер, но не грэпплингом в целом. «Дастин — черный пояс по BJJ, на его счету победы удушающими, болевыми приемами. Единственное, что Конор может сделать — то же, что и в бою с Хабибом. Использовать свою защиту от тейкдаунов, она действительно очень хорошая», — добавляет Максимиллион.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYux4qdFsXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYux4qdFsXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYux4qdFsXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Джиу-джитсу, грэпплинг, мма (@titanbjj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Д’Алессандро считает, что противостояние Порье и Макгрегора пройдет в стойке и будет скорее похоже на боксерский матч. Он допускает, что если кто-то и попытается перевести противника в партер, то это будет Конор. Такую ситуацию мы видели в его первом поединке против Нейта Диаза. Ирландец тогда отчаянно бросился в ноги, после того как пропустил жесткую серию в голову. В итоге, Диаз смог забрать спину и заставить Макгрегора постучать.

Мои проблемы с выносливостью — это миф. В первом бою с Диазом я дрался в полусреднем спустя всего четыре месяца с заключительного боя в полулегком. Конечно, это сказалось. Были еще какие-то моменты в моей дальнейшей карьере, но в целом все эти разговоры о кардио — миф. Конор Макгрегор

По мнению Максимиллиона, Конор не обладает лучшей выносливостью, и правильная тактика для Порье, который превосходит Макгрегора в габаритах — постоянно оказывать на него давление, выматывать. Затем, если бой дойдет до 3-го раунда, нужно искать возможность перевести бой на землю, занять доминирующее положение и заставить ирландца отдать спину.

В этом его слабость, Конор может повернуться и отдать спину, мы видели это в боях, где его сабмитили. На него оказывается слишком сильное давление, он поворачивается, отдает спину, и его финишируют удушением сзади. Максимиллион Д’Алессандро, черный пояс по BJJ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jf-IdMctXqM?start=593" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прогнозы

Сейчас для Порье момент истины, он проиграл серьезному топу дивизиона — Хабибу, разгромно проиграл, по всем статьям. Посмотрим, что он покажет с Макгрегором. Думаю, у него мало шансов выиграть. Конор чертовски точно бьет. Может быть как быстрая победа, так и три-пять раундов. Урон будет больше у Порье. Если он психологически не сломается, то мы увидим красивые 5 раундов. Максим Хилюк специалист по физической подготовке

Чемпион мира по каратэ Максим Дедик прогнозирует, что бой закончится грандиозным успехом для Конора — либо он одолеет Порье достаточно быстро, либо «будет играть с ним как кошка с мышкой, чтобы прочувствовать, продышаться в октагоне». «Все понимают к чему идет дело — к бою Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова, вот это будет интересно», — говорит Максим Дедик.

Я ненавижу делать прогнозы, действительно ненавижу! Думаю, что Конор Макгрегор выиграет техническим нокаутом. Вижу, что Конор очень уверен в себе, он возвращается после сумасшедшего нокаута против Ковбоя Серроне. На таком уровне нужно больше, чем просто владеть навыками. Нужно быть психологически готовым. Думаю, что Конор Макгрегор очень уверен в себе и является одним из лучших в ударной технике. Он нанесет тяжелый урон и это будет технический нокаут. Но я ненавижу гребаные прогнозы! Максимиллион Д’Алессандро черный пояс по BJJ