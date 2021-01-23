Дастин Порье — Конор Макгрегор 2. Кто победит?
Разбираем поединок вместе с экспертами.
Разбираем поединок вместе с экспертами.
Я чувствую, что только начинаю карьеру. Все говорят: «Эй, Конор, ты разбогател! Ты теперь богаче Даны. Зачем тебе бои?» Но я хочу быть здесь, хочу выступать, драться ради болельщиков. Я молод, а у меня уже много ярких воспоминаний из поединков. Знаете, что остается в самом конце? Деньги, пояса — эти вещи приходят и уходят. Но остаются яркие воспоминания.
Макгрегор — суперзвезда смешанных единоборств. Феноменально, что путь от гонорара в 10 тысяч долларов до многомиллионных заработков и огромной армии фанатов он проделал за рекордно короткие сроки. За последние 6 лет Конор провел всего 8 боев, одержав большинство побед с безоговорочным преимуществом. Для разгрома великого Жозе Алдо потребовалось лишь 13 секунд. Второй чемпионский пояс был заработан в бою с Эдди Альваресом, который неожиданно для всех прошел в одну калитку. Начиная с 2014 года уроженец Дублина находился в клетке не более 79 минут.
Изменился физически и ментально, это без вопросов. Чтобы оставаться на вершине так долго, надо развиваться. Я взрослею, становлюсь крепче. Мне всё равно, что обо мне говорят. Думаю, моя суперсила в том, что мне плевать, что говорят обо мне.
Дастин забрался на вершину дивизиона легковесов, оставляя в октагоне, как принято говорить, кровь, пот и слезы.
«Эти победы будут вдохновлять его и гнать вперед до последнего удара гонга, если он прозвучит», — считает Максим Дедик, чемпион мира по каратэ и один из тренеров, работающих с российском бойцом UFC Александром Волковым. При этом, Дедик указывает и на другой психологический аспект будущего поединка: «Конечно, Порье верит в себя больше, чем раньше, но, в то же время, помнит, насколько велико было превосходство Конора и это тоже на него давит».
Тренер Максим Хилюк, обладающий опытом подготовки к поединкам нескольких действующих бойцов UFC, видит недостаток в том, сколько времени Порье провел в боях: «Преимущество на стороне Макгрегора. Меньше минут в октагоне — меньше пропущенных ударов и травм. У Порье очень много пропущенных ударов».
Эти пропущенные удары в голову — это тоже, отчасти, психология. Он
где-тоне уверен. Пропускает и по ходу боя начинает нервничать, технически проваливаться. Мы все знаем, что старость к спортсмену приходит не от количества боев, а от количества ударов в голову и другие части тела.
Также эксперт указывает на замедленную реакцию Порье, которую связывает с полученным уроном: «он просто критически много пропускает в голову». Согласно опыту Хилюка в подготовке
Из ключевых качеств, в которых Конор превосходит Дастина, Хилюк выделяет именно быстроту реакции. Несколько лет назад Макгрегор привлекал в свой лагерь тренера по движению Идо Портала. Нетипичные для бойцов MMA упражнения, которые тогда появлялись на страницах Макгрегора в соцсетях, эксперт относит к работе над реакцией, координацией и мелкой моторикой.
«Это реально давало Макгрегору плюсы в боях. Его особенность кривляться с руками за спиной и не получать по лицу — в том числе наработка за счет таких тренировок», — резюмирует специалист по физподготовке. Максим Дедик, помимо скорости реакции, указывает на превосходство Конора в техническом мастерстве и высоком бойцовском интеллекте.
Конор Макгрегор 12 раз бился на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата, в 10 боях одержал победу и в двух потерпел поражения. 8 побед он добыл нокаутом/техническим нокаутом и лишь дважды выиграл решением судей. На счету Дастина Порье 18 побед, 11 из которых одержаны досрочно и 7 судейским решением, при пяти поражениях. «Бриллиант» выигрывал как нокаутом, так болевыми и удушающими приемами.
Многократный победитель международных турниров по каратэ Максим Дедик указывает на то, что боевая стойка Макгрегора позволяет бить как руками, так и ногами из одного положения. Cэнсей Mad Max Dojo называет его основным оружием короткие тычки ногами в живот и печень оппонентов («фронт кик» или «мае-гери» в каратэ). Зрелищные удары ногами в голову и с разворота в исполнении ирландца он считает отвлекающим маневром, чтобы замаскировать попадание левой рукой в подбородок. «Молнию, которая может внезапно решить исход боя», — поясняет Дедик.
Макгрегор еще перед первым боем с Порье говорил о желании подраться в боксерском ринге с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Я думаю, что он хочет этот бой потому, что пытается добыть себе бой с Пакьяо. Не знаю, позволит ли это UFC. Что может быть лучше, чем провести бой с еще одним левшой?
Как это скажется на его выступлении по правилам MMA? Максим Дедик предполагает, что возможны переходы в стойку правши со стороны Конора. По его мнению, команде Дастина нужно сделать ставку на физическую подготовку, чтобы держать высокий темп и постоянно менять уровни атаки. Нужен прессинг без остановки, чтобы Конор не мог крепко встать и ударить, а также работа в режиме «спойлера»: «главное — не дать ударить нокаутеру», — напоминает Дедик.
Консультант по атлетической подготовке Максим Хилюк подробно разбирал для «Матч ТВ» тренировки Дастина Порье перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас американец работает над физическими кондициями под руководством Фила Дару, как и перед титульным поединком. Дару обычно активно ведет страницы в соцсетях, показывает видео упражнений и рассказывает про тренировочные комплексы, в том числе те, что выполняет Порье. Перед подготовкой к бою с Макгрегором количество такого контента значительно сократилось. Возможно, это связано с желанием скрыть основные наработки и характер подготовки. Хилюк вспоминает, как Железный Арни перед соревнованиями по бодибилдингу вводил конкурентов в неведение по поводу своей физической формы.
Думаю, они многое скрывают. Как любил делать Арнольд Шварценеггер, готовясь к соревнованиям — он тренировался в мешковатой одежде, чтобы оппоненты расслаблялись раньше времени.
Основатель EvoGymPro оценивает свежие комплексы, доступные на страницах Дару, как восстановительную работу. «Эффекта, как такого, Порье не получил, но переключился и за счет этого восстановился. Видимо, у Дару есть сила убеждения, что это работает для его спортсменов», — говорит Хилюк. «Мы не видим всего [тренировочного] плана, только вырванную из контекста картинку, и некорректно судить о всей подготовке», — уточняет он. Количество времени на подготовку и сгонку веса обоих бойцов эксперт называет достаточным для того, чтобы они подошли к выступлению в оптимальной форме.
Любой может и победить и проиграть в начале, но, чем дольше длится поединок, тем выше шансы на победу у лучшего бойца. В поздних раундах Конор замедляется, так что чем дольше длится бой, тем лучше для меня.
«Что касается Порье, он выносливый, когда работает в стойке, у него тяжелый удар. Когда оказывается в партере, теряет много сил, а поднявшись начинает опускать руки», — комментирует прошлые выступления «Бриллианта» Хилюк.
Терпеть будут оба — тут вопросов нет. Тот Порье, который был в 2014 году и который сейчас — это два разных человека. И Макгрегор так же. Оба готовы принять большой урон и никто из них не будет сдаваться просто так. Если будет рубка, то до последнего, пока
кто-нибудь что-тоне сломает, чтобы невозможно было продолжить бой.
Максимиллион Д’Алессандро, черный пояс по бразильскому
Д’Алессандро считает, что противостояние Порье и Макгрегора пройдет в стойке и будет скорее похоже на боксерский матч. Он допускает, что если
Мои проблемы с выносливостью — это миф. В первом бою с Диазом я дрался в полусреднем спустя всего четыре месяца с заключительного боя в полулегком. Конечно, это сказалось. Были еще
какие-томоменты в моей дальнейшей карьере, но в целом все эти разговоры о кардио — миф.
По мнению Максимиллиона, Конор не обладает лучшей выносливостью, и правильная тактика для Порье, который превосходит Макгрегора в габаритах — постоянно оказывать на него давление, выматывать. Затем, если бой дойдет до 3-го раунда, нужно искать возможность перевести бой на землю, занять доминирующее положение и заставить ирландца отдать спину.
В этом его слабость, Конор может повернуться и отдать спину, мы видели это в боях, где его сабмитили. На него оказывается слишком сильное давление, он поворачивается, отдает спину, и его финишируют удушением сзади.
Сейчас для Порье момент истины, он проиграл серьезному топу дивизиона — Хабибу, разгромно проиграл, по всем статьям. Посмотрим, что он покажет с Макгрегором. Думаю, у него мало шансов выиграть. Конор чертовски точно бьет. Может быть как быстрая победа, так и
три-пятьраундов. Урон будет больше у Порье. Если он психологически не сломается, то мы увидим красивые 5 раундов.
Чемпион мира по каратэ Максим Дедик прогнозирует, что бой закончится грандиозным успехом для Конора — либо он одолеет Порье достаточно быстро, либо «будет играть с ним как кошка с мышкой, чтобы прочувствовать, продышаться в октагоне». «Все понимают к чему идет дело — к бою Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова, вот это будет интересно», — говорит Максим Дедик.
Я ненавижу делать прогнозы, действительно ненавижу! Думаю, что Конор Макгрегор выиграет техническим нокаутом. Вижу, что Конор очень уверен в себе, он возвращается после сумасшедшего нокаута против Ковбоя Серроне. На таком уровне нужно больше, чем просто владеть навыками. Нужно быть психологически готовым. Думаю, что Конор Макгрегор очень уверен в себе и является одним из лучших в ударной технике. Он нанесет тяжелый урон и это будет технический нокаут. Но я ненавижу гребаные прогнозы!
Сергей Березовский