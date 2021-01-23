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21:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Дастин Порье — Конор Макгрегор 2. Кто победит?

Разбираем поединок вместе с экспертами.

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Источник: Reuters

После нокаута в первом бою прошло 6 лет. Как изменились Порье и Макгрегор? Они теперь другие бойцы?

Я чувствую, что только начинаю карьеру. Все говорят: «Эй, Конор, ты разбогател! Ты теперь богаче Даны. Зачем тебе бои?» Но я хочу быть здесь, хочу выступать, драться ради болельщиков. Я молод, а у меня уже много ярких воспоминаний из поединков. Знаете, что остается в самом конце? Деньги, пояса — эти вещи приходят и уходят. Но остаются яркие воспоминания.
Конор Макгрегор
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Макгрегор — суперзвезда смешанных единоборств. Феноменально, что путь от гонорара в 10 тысяч долларов до многомиллионных заработков и огромной армии фанатов он проделал за рекордно короткие сроки. За последние 6 лет Конор провел всего 8 боев, одержав большинство побед с безоговорочным преимуществом. Для разгрома великого Жозе Алдо потребовалось лишь 13 секунд. Второй чемпионский пояс был заработан в бою с Эдди Альваресом, который неожиданно для всех прошел в одну калитку. Начиная с 2014 года уроженец Дублина находился в клетке не более 79 минут.

Изменился физически и ментально, это без вопросов. Чтобы оставаться на вершине так долго, надо развиваться. Я взрослею, становлюсь крепче. Мне всё равно, что обо мне говорят. Думаю, моя суперсила в том, что мне плевать, что говорят обо мне.
Дастин Порье

Дастин забрался на вершину дивизиона легковесов, оставляя в октагоне, как принято говорить, кровь, пот и слезы. По-другому нельзя описать результаты тяжелейшей работы, проделанной Порье со времен поражения от молодого и дерзкого ирландца: 10 побед в 13 боях или 149 минут боевого времени. Каждый скальп, который содрал американец по дороге к временному титулу короля легковесов был добыт в бескомпромиссной рубке.

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Как это отразилось на его ментальном и физическом состоянии перед реваншем?

«Эти победы будут вдохновлять его и гнать вперед до последнего удара гонга, если он прозвучит», — считает Максим Дедик, чемпион мира по каратэ и один из тренеров, работающих с российском бойцом UFC Александром Волковым. При этом, Дедик указывает и на другой психологический аспект будущего поединка: «Конечно, Порье верит в себя больше, чем раньше, но, в то же время, помнит, насколько велико было превосходство Конора и это тоже на него давит».

Тренер Максим Хилюк, обладающий опытом подготовки к поединкам нескольких действующих бойцов UFC, видит недостаток в том, сколько времени Порье провел в боях: «Преимущество на стороне Макгрегора. Меньше минут в октагоне — меньше пропущенных ударов и травм. У Порье очень много пропущенных ударов».

Эти пропущенные удары в голову — это тоже, отчасти, психология. Он где-то не уверен. Пропускает и по ходу боя начинает нервничать, технически проваливаться. Мы все знаем, что старость к спортсмену приходит не от количества боев, а от количества ударов в голову и другие части тела.
Максим Хилюк
специалист по физподготовке

Также эксперт указывает на замедленную реакцию Порье, которую связывает с полученным уроном: «он просто критически много пропускает в голову». Согласно опыту Хилюка в подготовке спортсменов-единоборцев, развитие реакции может минимизировать подобные риски, но требует длительного времени.

Из ключевых качеств, в которых Конор превосходит Дастина, Хилюк выделяет именно быстроту реакции. Несколько лет назад Макгрегор привлекал в свой лагерь тренера по движению Идо Портала. Нетипичные для бойцов MMA упражнения, которые тогда появлялись на страницах Макгрегора в соцсетях, эксперт относит к работе над реакцией, координацией и мелкой моторикой.

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«Это реально давало Макгрегору плюсы в боях. Его особенность кривляться с руками за спиной и не получать по лицу — в том числе наработка за счет таких тренировок», — резюмирует специалист по физподготовке. Максим Дедик, помимо скорости реакции, указывает на превосходство Конора в техническом мастерстве и высоком бойцовском интеллекте.

Ключи к победе

Конор Макгрегор 12 раз бился на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата, в 10 боях одержал победу и в двух потерпел поражения. 8 побед он добыл нокаутом/техническим нокаутом и лишь дважды выиграл решением судей. На счету Дастина Порье 18 побед, 11 из которых одержаны досрочно и 7 судейским решением, при пяти поражениях. «Бриллиант» выигрывал как нокаутом, так болевыми и удушающими приемами.

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Мы попросили экспертов проанализировать выступления хедлайнеров UFC 257 и выяснили, на чем должен быть сделан акцент при подготовке тактического плана на поединок для обоих спортсменов.

Ударная техника

Многократный победитель международных турниров по каратэ Максим Дедик указывает на то, что боевая стойка Макгрегора позволяет бить как руками, так и ногами из одного положения. Cэнсей Mad Max Dojo называет его основным оружием короткие тычки ногами в живот и печень оппонентов («фронт кик» или «мае-гери» в каратэ). Зрелищные удары ногами в голову и с разворота в исполнении ирландца он считает отвлекающим маневром, чтобы замаскировать попадание левой рукой в подбородок. «Молнию, которая может внезапно решить исход боя», — поясняет Дедик.

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Макгрегор еще перед первым боем с Порье говорил о желании подраться в боксерском ринге с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Я думаю, что он хочет этот бой потому, что пытается добыть себе бой с Пакьяо. Не знаю, позволит ли это UFC. Что может быть лучше, чем провести бой с еще одним левшой?
Дастин Порье

Как это скажется на его выступлении по правилам MMA? Максим Дедик предполагает, что возможны переходы в стойку правши со стороны Конора. По его мнению, команде Дастина нужно сделать ставку на физическую подготовку, чтобы держать высокий темп и постоянно менять уровни атаки. Нужен прессинг без остановки, чтобы Конор не мог крепко встать и ударить, а также работа в режиме «спойлера»: «главное — не дать ударить нокаутеру», — напоминает Дедик.

Физподготовка

Консультант по атлетической подготовке Максим Хилюк подробно разбирал для «Матч ТВ» тренировки Дастина Порье перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас американец работает над физическими кондициями под руководством Фила Дару, как и перед титульным поединком. Дару обычно активно ведет страницы в соцсетях, показывает видео упражнений и рассказывает про тренировочные комплексы, в том числе те, что выполняет Порье. Перед подготовкой к бою с Макгрегором количество такого контента значительно сократилось. Возможно, это связано с желанием скрыть основные наработки и характер подготовки. Хилюк вспоминает, как Железный Арни перед соревнованиями по бодибилдингу вводил конкурентов в неведение по поводу своей физической формы.

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Думаю, они многое скрывают. Как любил делать Арнольд Шварценеггер, готовясь к соревнованиям — он тренировался в мешковатой одежде, чтобы оппоненты расслаблялись раньше времени.
Максим Хилюк
специалист по физподготовке

Основатель EvoGymPro оценивает свежие комплексы, доступные на страницах Дару, как восстановительную работу. «Эффекта, как такого, Порье не получил, но переключился и за счет этого восстановился. Видимо, у Дару есть сила убеждения, что это работает для его спортсменов», — говорит Хилюк. «Мы не видим всего [тренировочного] плана, только вырванную из контекста картинку, и некорректно судить о всей подготовке», — уточняет он. Количество времени на подготовку и сгонку веса обоих бойцов эксперт называет достаточным для того, чтобы они подошли к выступлению в оптимальной форме.

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Любой может и победить и проиграть в начале, но, чем дольше длится поединок, тем выше шансы на победу у лучшего бойца. В поздних раундах Конор замедляется, так что чем дольше длится бой, тем лучше для меня.
Дастин Порье

«Что касается Порье, он выносливый, когда работает в стойке, у него тяжелый удар. Когда оказывается в партере, теряет много сил, а поднявшись начинает опускать руки», — комментирует прошлые выступления «Бриллианта» Хилюк.

Терпеть будут оба — тут вопросов нет. Тот Порье, который был в 2014 году и который сейчас — это два разных человека. И Макгрегор так же. Оба готовы принять большой урон и никто из них не будет сдаваться просто так. Если будет рубка, то до последнего, пока кто-нибудь что-то не сломает, чтобы невозможно было продолжить бой.
Максим Хилюк
специалист по физподготовке 

Грэпплинг

Максимиллион Д’Алессандро, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от Фабио Оланда (Brazilian Top Team), говорит, что сложно оценить, изменились ли навыки грэпплинга бойцов. Д’Алессандро указывает, что на основании поединков Макгрегора и Порье против Хабиба Нурмагомедова можно судить лишь о том, что Конор лучше владеет защитой от перевода в партер, но не грэпплингом в целом. «Дастин — черный пояс по BJJ, на его счету победы удушающими, болевыми приемами. Единственное, что Конор может сделать — то же, что и в бою с Хабибом. Использовать свою защиту от тейкдаунов, она действительно очень хорошая», — добавляет Максимиллион.

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Д’Алессандро считает, что противостояние Порье и Макгрегора пройдет в стойке и будет скорее похоже на боксерский матч. Он допускает, что если кто-то и попытается перевести противника в партер, то это будет Конор. Такую ситуацию мы видели в его первом поединке против Нейта Диаза. Ирландец тогда отчаянно бросился в ноги, после того как пропустил жесткую серию в голову. В итоге, Диаз смог забрать спину и заставить Макгрегора постучать.

Мои проблемы с выносливостью — это миф. В первом бою с Диазом я дрался в полусреднем спустя всего четыре месяца с заключительного боя в полулегком. Конечно, это сказалось. Были еще какие-то моменты в моей дальнейшей карьере, но в целом все эти разговоры о кардио — миф.
Конор Макгрегор

По мнению Максимиллиона, Конор не обладает лучшей выносливостью, и правильная тактика для Порье, который превосходит Макгрегора в габаритах — постоянно оказывать на него давление, выматывать. Затем, если бой дойдет до 3-го раунда, нужно искать возможность перевести бой на землю, занять доминирующее положение и заставить ирландца отдать спину.

В этом его слабость, Конор может повернуться и отдать спину, мы видели это в боях, где его сабмитили. На него оказывается слишком сильное давление, он поворачивается, отдает спину, и его финишируют удушением сзади.
Максимиллион Д’Алессандро,
черный пояс по BJJ
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Прогнозы

Сейчас для Порье момент истины, он проиграл серьезному топу дивизиона — Хабибу, разгромно проиграл, по всем статьям. Посмотрим, что он покажет с Макгрегором. Думаю, у него мало шансов выиграть. Конор чертовски точно бьет. Может быть как быстрая победа, так и три-пять раундов. Урон будет больше у Порье. Если он психологически не сломается, то мы увидим красивые 5 раундов.
Максим Хилюк
специалист по физической подготовке

Чемпион мира по каратэ Максим Дедик прогнозирует, что бой закончится грандиозным успехом для Конора — либо он одолеет Порье достаточно быстро, либо «будет играть с ним как кошка с мышкой, чтобы прочувствовать, продышаться в октагоне». «Все понимают к чему идет дело — к бою Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова, вот это будет интересно», — говорит Максим Дедик.

Я ненавижу делать прогнозы, действительно ненавижу! Думаю, что Конор Макгрегор выиграет техническим нокаутом. Вижу, что Конор очень уверен в себе, он возвращается после сумасшедшего нокаута против Ковбоя Серроне. На таком уровне нужно больше, чем просто владеть навыками. Нужно быть психологически готовым. Думаю, что Конор Макгрегор очень уверен в себе и является одним из лучших в ударной технике. Он нанесет тяжелый урон и это будет технический нокаут. Но я ненавижу гребаные прогнозы!
Максимиллион Д’Алессандро
черный пояс по BJJ

Сергей Березовский

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