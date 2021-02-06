Алистар Оверим — Александр Волков. Кто ворвется в титульную гонку?
10 лет назад этот бой характеризовали бы как противостояние двух направлений ударной техники: представитель голландской школы кикбоксинга против выходца из каратэ.
10 лет назад этот бой характеризовали бы как противостояние двух направлений ударной техники: представитель голландской школы кикбоксинга против выходца из каратэ.
К 2021 году каждый из бойцов значительно расширил свой арсенал — в том числе навыками борьбы, как в стойке, так и в партере. Если говорить о физических кондициях: Волков теперь весит около 120 кг (получается, со времен дебюта в профессионалах он набрал почти 25 кг) и значительно прибавил в силовых показателях.
Оверим ярко дебютировал в UFC в 2011 году, на тот момент уже заработав себе статус легенды K-1 и впечатляющий рекорд в MMA. Переходу в главный мировой промоушн сопутствовали впечатляющие изменения во внешнем виде голландца — он прибавил практически 20 кг мышечной массы. Вскоре Алистар попался на применении запрещенных препаратов. Отбыв дисквалификацию, «Разрушитель» больше не привлекал внимание антидопинговых организаций.
За спиной Оверима гигантское количество поединков в MMA, кикбоксинге и голландец кардинально менял тактику ведения боя на разных этапах карьеры. Во время ранних выступлений — ударник с акцентом на работу в клинче и убийственные попадания коленями. Алистар времен турниров легендарного Pride — охотник за шеей оппонентов для удушения «гильотиной». Даже в UFC, мы увидели несколько версий Оверима — выцеливающий подборок соперника контрпанчер и предпочитающий переводы в партер любитель «граунд энд паунда» (добивания на земле).
Единственное, что не менялось в манере Оверима — желание финишировать противника. 42 из 47 побед голландец одержал досрочно — нокаутом, болевыми/удушающими приемами. У БК Winline коэффициент на такой исход боя — 3,30.
В рекорде Александра Волкова 21 победа нокаутом/техническим нокаутом, россиянин уверенно работает в стойке и умеет держать удар. В отличие большинства оппонентов, Волков превосходит Оверима в росте. «Драго» грамотно использует дистанцию, работает ногами: последний бой Волков вообще закончил с помощью «фронт кика» (прямого удара ногой в корпус). В клинче Александр также не уступает Овериму — постоянно использует удары коленями в корпус и голову. На счету россиянина титулы в Bellator и M-1, он выносливый боец, готовый драться все 5 раундов. На победу Волкова решением судей кэф 4.40.
Букмекеры предлагают кэф в 2.20 на такое завершение поединка.
Обладатель чемпионского пояса в тяжеловесом весе Стипе Миочич скорее всего проведет следующую защиту в марте против Фрэнсиса Нганну. По крайней мере, глава промоушна Дана Уайт анонсировал этот поединок еще в январе. Второй номер рейтинга Кертис Блэйдс имеет в активе победы на Волковым (6-я позиция) и Оверимом (5-я), 21 февраля он сразится с Дерриком Льюисом, занимающим четвертую строчку. 27 февраля Жаирзиньо Розенстрайк, находящийся на третьем месте, помериться силами с расположившимся на 7-й позиции Сирилом Ганом. Другой интригой для дивизиона является появление Джона Джонса. Когда состоится его дебют и с кем будет драться один из лучших бойцов UFC вне весовых категорий?
Бойцы второй половины рейтинга вряд ли смогут получить титульник в ближайшей перспективе. Правда, анализируя ситуацию, стоит учитывать специфику тяжелого дивизиона — один удар здесь может решить все. Поэтому, яркое выступление в главном событии UFC Fight Night в эти выходные легко обеспечит статус претендента на титул, как Александру Волкову, так и Алистару Овериму.
Сергей Березовский