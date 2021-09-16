Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов

18 сентября пройдет турнир промоушена «Наше дело», в главном бою которого встретятся боец ММА Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Посмотреть трансляцию поединка бесплатно можно будет только на сайте или в приложении БК Winline сразу после регистрации.