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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов

Бой пройдет 18 сентября.

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Источник: Instagram Александра Емельяненко

18 сентября пройдет турнир промоушена «Наше дело», в главном бою которого встретятся боец ММА Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Посмотреть трансляцию поединка бесплатно можно будет только на сайте или в приложении БК Winline сразу после регистрации.

Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках, используемых в смешанных единоборствах. Поединок пройдет в формате «3 раунда по 2 минуты». Ориентировочное время начала боя — 22:45 мск.

Емельяненко vs Тарасов - эксклюзивно только на Winline! Смотри бой бесплатно после регистрации (18+)
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